معرفی واقعی نهضت عاشورا با زبان هنر یکی از ضرورت های جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسینی شاهرودی بعد از ظهر امروز چهارشنبه در آیین اختتامیه هشتمین کنگره سراسری شعر عاشورایی قروه اظهار داشت: توجه به هر آنچه که باعث ترویج فرهنگ عاشورا و زنده نگهداشتن اتفاقات کربلا می شود لازم و ضروری است لذا در این زمینه شعرا، ادیبان، نویسندگان و ... می توانند با بیان قلم خود در معرفی نهضت حقیقی عاشورا مثمر ثمر باشند.

وی مودت را نسبت به اهل بیت مهم خواند و افزود: باید نسبت به اهل بیت مودت داشته و آن را به هر شکلی که می شود ابراز کنیم چرا که مودت عشق است و باید به برگزیدگان خدا عشق ورزید.

به گفته حجت الاسلام حسینی شاهرودی فهم و درک خیلی از مسایل در حادثه عاشورا سخت است و پیچیده لذا این امر نباید باعث تحریف و خرافه گویی شود.

وی عنوان کرد: امام حسین (ع) برای بیداری و آگاهی انسانها آخرین قطره خون را فدا کرد تا آنان را از جهل و گمراهی نجات دهد.

حسینی شاهرودی با با بیان اینکه همه نهضت عاشورا برای بیان کردن راه حقیت بود، بیان کرد: بیداری مسلمانان برای رسیدن به راه امام حسین آن هم در جامعه کنونی بسیار مهم و نیاز است.

وی با اشاره به راهپیمایی عظیم مردم در اربعین حسینی، تأکید کرد: عشق و مودت در راهپیمایی اربعین را باید نماد کامل انسانیت و پیوستن به وادی امام حسین (ع) دانست.

نماینده ولی فقیه در کردستان زبان هنر را در تبیین حادثه بزرگ عاشورا مهم خواند و به کارگیری صحیح آن را ذخیره ای برای حفاظت از وحی الهی و نیز زنده نگهداشتن مکتب حسینی دانست.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی زبان شعر را بالاترین و تأثیرگذارترین هنر در جامعه دانست و یادآور شد: شعر باید هنری باشد و درست به کار گرفته شود چرا که زبان شعر و هنر ماندگار است.

وی تصریح کرد: باید برای بهتر شدن به سمتی پیش برویم که بسیاری از مسایل از زبان شهر و ادبیات گفته شده و نمود پیدا کند چرا که زبان شعر زبان فهم و فرهنگ مردم است.

حسینی شاهرودی در ادامه این برنامه در گفت و گو با خبرنگار مهر به تأثیر کنگره و جایگاه آن در استان کردستان اشاره کرد و افزود: جایگاه چنین برنامه پربار و عظیمی در استان کردستان بسیار عالی است و این برنامه برای اینکه آن عشق به اهل بیت و امام حسین (ع) را در سراسر کشور به همه نشان می دهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی بر پیگیری برای بین المللی شدن این همایش تأکید کرد و یادآور شد: به هر میزانی که بتوان آن نهضت امام حسین (ع) را با زبان هنر و شعر بیان کرد این برنامه ارزشمند است لذا چه شهری، چه استانی و چه کشوری همه در یک راستا پیش خواهند رفت و آن هم شناخت امام حسین (ع) و واقعه عظیم عاشورا است.

به گفته این مقام مسئول قطعاً در دنیا امام حسین (ع) فقط مختص به مسلمانان نیست بلکه دیگر مذاهب از جمله مسیحی و کلیمی و ... همه احترام می گذارند و خوب است اگر به بین المللی شدن وارد شود لذا به فکر برنامه ریزی هستیم در این زمینه که با تدوین یک برنامه صحیح به دست اجرا برسد.

حسینی شاهرودی همچنین اجرای این کنگره را در ایجاد اتحاد و همدلی مناسب خواند و با بیان اینکه در این زمینه به درجه ای بالاتر از وحدت رسیده ایم، گفت: خود فرهنگ عاشورا نماد کاملی از همدلی و همزبانی است و اگر در جزییات این کتاب عبرت آموز ریز شویم به چیزی جر اتحاد، وحدت، همدلی و همزبانی نمی رسیم.

به گفته وی این کنگره نیاز به بهتر شدن دارد و نباید افقهای دور مدنظر را از قلم انداخت لذا جا دارد بیشتر و پربارتر کار شود تا هر ساله بهتر و بهتر اجرا و تدوین شود.