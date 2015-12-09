زمان دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت بازی دو تیم تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران که اعلام شده بود ساعت ۱۶:۲۰ روز یک شنبه از چهارچوب رقابت های هفته چهاردهم به مصاف هم می روند تغییر کرد و قرار است این دیدار راس ساعت ۱۵ آغاز شود.

بلیط فروشی این دیدار هم از ساعت ۱۳ روز یک شنبه در ورزشگاه یادگار امام (ره) شهر تبریز آغاز می شود. همچنین این دیدار مهم و حساس را که تقابل پرویز مظلومی سرمربی آبی های پایتخت و امیر قلعه نویی سرمربی سرخ های تبریز خواهد بود را محسن قهرمانی سوت می زند که رسول فروغی، سجاد طوری و رضا عادل وی را در امر قضاوت این دیدار یاری خواهند کرد.

هم اکنون استقلال تهران با کسب ۲۶ امتیاز از ۱۳ بازی گذشته خود در صدر جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر قرار دارد و تراکتورسازی نیز با همین تعداد بازی و ۱۸ امتیاز در دره نهم جدول ایستاده است.