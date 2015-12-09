۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۰۲

مدیر کل دفتر حقوقی دانشگاه آزاد خبر داد:

تصویب رشته محل های دانشگاه آزاد از مجرای قانون

مدیر کل دفتر حقوقی دانشگاه آزاد گفت: تمامی رشته محل های دانشگاه آزاد از مبنا و مجرای قانونی گذر کرده و مصوب شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر دکتر مصدق عصر امروز در نشست خبری در دانشگاه آزاد گفت: قانون رشته های دانشگاه آزاد مصوب سال ۶۷ است که بر اساس این قانون، رشته های دانشگاه آزاد از طریق شورای گسترش و کمیته سه نفره تصویب می شود.

وی خاطرنشان کرد: آئین نامه اجرایی قانون تصویب رشته های دانشگاه آزاد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

مدیر کل دفتر حقوقی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: روال تصویب رشته های این دانشگاه بر این اساس است که رشته محل ها به پورتال شورای گسترش آموزش عالی ارسال می شود و اگر ایرادی وجود نداشته باشد رشته ها مصوب می شوند و در صورتی که ایراداتی وجود داشته باشد این ایرادات در کمیته سه نفره رفع و رشته محل ها به تصویب می رسد.

مصدق با بیان اینکه قانون نیازی به استعلام ندارد، گفت: ما برای اطمینان قانون تصویب رشته های دانشگاه آزاد را استعلام کردیم و تاکنون اطلاعیه ای در خصوص نقص این قانون در هیچ یک از روزنامه های رسمی کشور منتشر نشده است.

وی اضافه کرد: طبق استعلام ما از مجلس شورای اسلامی، قانون تصویب رشته های دانشگاه آزاد لازم الاجرا است و ۲۴۰ نفر از نمایندگان مجلس خواستار اجرای این قانون شده اند.

مصدق بیان داشت: با ساختار و ترکیب امروز مجلس شورای اسلامی باز هم نمایندگان مجلس بر روی قانون تصویب رشته های این دانشگاه صحه گذاشته اند.

 

