آزمون دشوار آژانس ؛ محك سخت البرادعي

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از وين ، در گزارش البرادعي هيچگونه اشاره اي در مورد تخلف ايران از پادمان هاي نظارتي و معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي (NPT) نشده است واين امراست كه بايد مبناي تصميم گيري نهايي شوراي حكام باشد.



در عين حال تلاش صادقانه جمهوري اسلامي ايران چه ازطريق مذاكره با تروئيكاي اروپا وچه از طريق مذاكره با روسيه و ساير كشورهاي جهان از شفافيت ايران براي جلب اعتماد جامعه جهاني وحركت در چارچوب قوانين آژانس حكايت دارد.



متاسفانه تروئيكاي اروپا و آمريكا در يك حركت هماهنگ وسياسي تلاش كردند تا فعاليت ديپلماتيك ايران را درصحنه منطقه اي وبين المللي فلج كنند تا زمينه را براي انزواي سياسي و تحميل ظالمانه تحريم اقتصادي عليه ملت ايران فراهم نمايند.



اين تحركات واظهار نظرعجولانه مسئولان آمريكا براي طرح پرونده هسته اي ايران درشوراي امنيت اين نگراني را در سطح جامعه جهاني به وجود آورده كه آمريكا نه تنها در مورد فناوري هسته اي، بلكه قصد دارد همه فناوري هاي روز را در انحصار خود در آورد و ملتهاي مستقل را از رسيدن به رشد اقتصادي وصنعتي محروم كند.



ايران درطول 3 سال گذشته درچارچوب مقررات آژانس اجازه همه نوع بازرسي را از تاسيسات هسته اي خود داد كه در اين زمينه بيش از 1400 نفر روزدرطول اين مدت بازرسي هاي فشرده و دقيق از تاسيسات هسته اي ايران به عمل آمد وكوچكترين موردي در زمينه تخلف ايران مشاهده نشده است.



فراتر از اين جمهوري اسلامي ايران در يك اقدام بي سابقه ازخبرنگاران و دست اندركاران جرايد كشورهاي عربي دعوت كرد تا آزادانه از تاسيسات هسته اي ايران بازديد كنند كه اين بازديدها در چند مورد انجام شد در حالي كه در هيچ كجاي جهان به خبرنگاران اجازه نزديك شدن به تاسيسات هسته اي داده نمي شود.



اين اقدامات صرفا درراستاي حسن نيت ايران براي جلب اعتماد جامعه جهاني صورت گرفت، اما به نظرمي رسد آمريكا و تروئيكاي اروپا در صدد استفاده ابزاري از آژانس انرژي هسته اي و شوراي امنيت هستند تا به نوعي با ايران در اين مرحله زماني خاص به نوعي تسويه حساب بكنند.



اوضاع عراق، لبنان وسوريه وپيروزي جنبش حماس در انتخابات پارلماني فلسطين شرايط جديدي در منطقه به وجود آورده است كه ازنظر آمريكا وغرب انزواي سياسي ايران مي تواند به پيشبرد نقشه اي آنان براي ايجاد تغييراتي در اين كشورها كمك كند.



بنابراين شوراي حكام بايد در اين مرحله دشوار با اتخاذ يك تصميم مستقل و به دور از فشارهاي آمريكا نشان بدهد كه وجدان جهاني براي تشخيص ميزان حق ازباطل همچنان بيدار است، زيرا اين آخرين فرصتي است كه آژانس حيثيت خود را بازسازي كند و ثابت نمايد كه تحت تاثير اهرم هاي قدرت نيست .



شوراي حكام اگر چه دربرابر آزموني سخت ودشوار قرار دارد، اما بدون شك با يك تصميم عادلانه وازطريق بستن پرونده هسته اي ايران از اين آزمون سربلند بيرون خواهد آمد واعتماد ملتهاي جهان را نسبت به اين موسسه بين المللي جلب كند. در غير اينصورت اعتباري براي اين نهاد بين المللي و شخص البرادعي باقي نخواهد ماند.

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