۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۰۵

در سال جاری؛

رشد ۱۰ درصدی کمک های مردمی به مددجویان کهگیلویه و بویراحمدی

یاسوج - معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد از رشد ۱۰درصدی کمک های مردمی به این نهاد در سال جاری خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرافراز آوری ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال کمک های مردمی از مردم خیر و نیکوکار استان در سال جاری جمع آوری شد.

وی افزود: در راستای جمع آوری کمک های مردمی ۱۰۱هزار صندوق صدقه بزرگ، کوچک و متوسط در سطح استان ومنازل  نصب و توزیع شده است.

آوری اظهار کرد: تمامی مبالغ جمع آوری شده کمک های مردمی برای رفع نیازهای معیشتی، جهیزیه، فرهنگی، تحصیلی عمران، درمان و ابن سبیل مددجویان هزینه می شود.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد بیان کرد: هم اکنون ۳۴ هزار و ۳۶خانوار با جمعیتی بالغ بر ۹۱ هزار و ۷۷۵ نفر تحت حمایت کمیته امداد استان هستند که از این تعداد بیش از ۱۴ هزار و ۸۰۰ زن سرپرست خانوار هستند.

وی عنوان کرد: علاوه بر کمک معیشت ماهیانه، مشکلات مالی و معیشتی خانواده های تحت حمایت بررسی و بسته به نیاز آنها، خدماتی در قالب تسهیلات قرض الحسنه یا کمک نقدی بلاعوض به خانواده های نیازمند نیز پرداخت می شود.

 

