به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید ایران که برای آماده‌سازی بهتر جهت حضور موفق در مسابقات مقدماتی المپیک ۲۰۱۶ - برزیل خود را آماده می‌کند، در پایان اردوی آماده‌سازی‌اش در کشور ترکیه عصر امروز چهارشنبه برابر تیم منتخب شهر آنتالیا به پیروزی ۵ بر صفر دست یافت.

در این بازی که محمد مايلی‌كهن، مجتبی تقوی و محمد رسايی از نزدیک آن را مشاهده کردند، ارسلان مطهری (۲۵، ۳۱ و ۳۵) و مهرداد محمدی (۷۲)، رضا علیاری(۷۶) برای تیم فوتبال امید ایران گلزنی کرد.

محمدرضا اخباری (۲۹- امیر عابدزاده)، روزبه چشمی، محمد دانشگر، محمد روشندل، وحيد حيدريه، ماهان رحمانی، فرشيد اسماعيلی (۲۹- شاهین ثاقبی)، ميلاد كمندانی، مهدي ترابی (۲۹- رضا کرم‌الله)، ميلاد محمدی و ارسلان مطهری ترکیب تیم امید را در نیمه نخست این بازی تشکیل دادند.

همچنین در نیمه دوم محمد خاکپور از امير عابدزاده (۶۰- علی محسن‌زاده)، حسين كنعانی، حسين مرادمند، علي عبدالله‌زاده، رضا علياری، احمد نورالهی، شاهين ثاقبی (۶۰- احسان پهلوان)، مهدی مهدی‌پور، محسن كريمی، رضا كرم الله (۶۰- رضا کرم‌الله) و مهرداد محمدی در ترکیب تیم ایران استفاده کرد.

تیم فوتبال امید ایران در مسابقات مقدماتی المپیک ۲۰۱۶ برزیل که تحت عنوان رقابتهای قهرمانی زیر ۲۲ سال آسیا در قطر برگزار می‌شود، در گروه A به مصاف تیم‌های قطر، سوریه و چین می‌رود.