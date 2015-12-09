به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه که برای شرکت در کنفرانس «قلب آسیا» به اسلام آباد سفر کرده است با «ممنون حسین» رئیس جمهور پاکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار درباره روابط دو جانبه و نیز وضعیت امنیت در منطقه بحث و گفتگو شد.

ممنون حسین در این دیدار گفت: فرصتهای بیشماری برای توسعه روابط دو جانبه بین پاکستان و ترکیه وجود دارد. پاکستان در صدد است روابط سیاسی مستحکم خود با ترکیه را تبدیل به همکاریهای اقتصادی کند.

وی در ادامه افزود: از طریق توافقنامه تجارت آزاد می توان روابط تجاری دو کشور را ارتقا بخشید. او درخواست کرد وزارت خارجه ترکیه صدور روادید برای مردم پاکستان را آسانتر کند.

در ادامه ممنون حسین تصریح کرد: پاکستان خواهان برقراری روابط پایدار و مستحکم با هند و افغانستان است. ما در تلاش هستیم امنیت پایداری را در منطقه شبه قاره بوجود آوریم.