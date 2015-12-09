یادداشت بین الملل ـ جلال چراغی*: علت اصلی وحشت سران مستبد کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی از شبکهها و رسانههای مقاومت در وهله اول در نوع رهیافت این رسانهها که با خواست ملتهای منطقه همسو و همسان است و سپس موفقیت آنها در خنثیسازی نقشه های دشمنان امت اسلامی ودفاع این رسانه ها از مسأله فلسطین است.
روز شنبه ۱۴ آذر روزنامۀ اینترنتی «سبق» عربستان سعودی، در خبری اعلام کرد: «عادل الطریفی، وزیر فرهنگ و رسانه عربستان سعودی دستور قطع دو شبکه «المیادین» و «المنار» را از ماهوارۀ «عربست» صادر کرد.
این روزنامه دلیل واهی و ادعای این مقام سعودی را در این خصوص منعکس کرد و نوشت «دو شبکه یادشده در زمان عملیات «طوفان قاطعیت» شایعهسازی و دروغپراکنی کردند.»
در این بین، آنچه حائز اهمیت است رویکردهای یکجانبه عربستان سعودی در یکهتازی برای متوقف کردن شبکههای تلویزیونی و رسانههای مستقل است که بر خلاف خواست و اراده آن فعالیت میکنند زیرا پیش از این دو شبکه نیز، از فعالیت شبکۀ العالم، شبکههای سوریه و یمن جلوگیری کرده بود، در حالی که «شبکههای خود عربستان سعودی با میلیاردها دلار هزینه برای تهاجم به دیگر کشورهای اسلامی مانند قارچ در حال زایش و رویش هستند.» (روزنامه رای الیوم،۱۴ آذر)
هماره و بیهیچ گمانی هر شبکه و رسانهای با اهتمام به رویکردهای کشور متبوع خود و در مسیر بیان انگارههای حاکم بر جوامع و محیط پیرامونی آن تلاش میکند، اما در این خصوص رسانههای ضد ظلم و استبداد که بیشتر در رسانههای محور مقاومت در منطقه نمود یافته است خنثیسازی انگارهسازیهای ناراست و نادرست بنگاههای خبرپراکنی استکبار و لابی صهیونیست و دنبالههای منطقهای آن را در اولویت و بلکه رسالت خود قرار دادهاند و با هوشمندی در جهت نشر اندیشههای آزادیخواهی برخاسته از اراده ملتهای منطقه تلاش میکنند، اما حاکمان مرتجع منطقه از راستیگویی این رسانهها به ستوه آمده و با توسل به شیوههای غیر حرفهای، غیرقانونی و نامشروع برای متوقف کردن پخش آنها تلاش و اقدام میکنند.
با آغاز خیزش و بیداری اسلامی ملتهای منطقه علیه حاکمان و پادشاهان مستبد و دیکتاتورهای دنبالهرو غرب و حلقهها و جریانهای مرتبط با صهیونیسم در منطقه در سال ۲۰۱۰، بیم و هراس وحشتناکی وجود طبقه پادشاهان و حاکمان نالایق و مرتجع عرب را در منطقه فرا گرفت و از این رو برای بستن رسانهها و شبکههایی کمر بستند که هماره و صادقانه منعکسکننده خواست و اراده ملتهای منطقه بودند.
عربستان سعودی از جمله این کشورها بود که به علت نوع حاکمیت خود از فعالیت رسانههای آزاد و مستقل به شدت به بیم و هراس افتاد و با تبانی و همدستی برخی دیگر از کشورهای عرب منطقه، که حاکمیت مستبد مشابه با آن دارند، در اقدامی مغایر با اراده آزاداندیشی ملتها به قطع شبکه العالم از روی ماهوارههای «عربست» و «نایلست» تصمیم گرفت، بهگونهای که اکنون این شبکه رسما از دو ماهواره یادشده قطع شده است و پخش برنامههای آن از ماهوارههای نزدیک به مدار این دو ماهواره ادامه دارد.
بحرین از دیگر کشورهای عربی بود که از رویکردهای شبکه العالم به وحشت افتاد و تمام همت خود را صرف جلوگیری از پخش آن در ماهواره های عربست و نایلست کرد، به گونهای که فروردین سال ۱۳۹۱ روزنامه سعودی «الحیات» گزارش داد که «شیخ فواز بن محمد آل خلیفه» رئیس «هیئت امور رسانههای بحرین» اعلام کرد از ماهواره عربست درخواست کرده است تا پخش برنامه های شبکه العالم را قطع کند. این وزیر بحرینی تهدید کرد که اگر عربست چنین تصمیمی اتخاذ نکند، بحرین از شرکت ماهواره عربست خارج خواهد شد.
بنابراین، عربستان سعودی و بحرین کشورهای عربی دیگر را نیز برای رسیدن به این هدف تحت فشار قرار دادند و در نتیجه وزیران «اطلاع رسانی کشورهای عربی» در نشستی که سوم نوامبر ۲۰۰۹ در ریاض برگزار کردند (۱۲ آبان ۱۳۸۸) رسما خواستار قطع برنامههای شبکه العالم از روی دو ماهواره عربست و نایلست شدند و مسئولان این دو ماهواره نیز هیچ توضیحی درباره این اقدام خود، که ناقض قرارداد موجود در این خصوص بود، ارائه نکردند.
بر این اساس شبکه العالم اولین رسانه در میان دیگر رسانه های محور مقاومت بود که مورد هجمۀ عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی قرار گرفت اما آیا آن ها توانستند با این اقدام به هدف خود که خاموش کردن صدای حقیقت بود دست یابند؟! برای یافتن پاسخ این سؤال به چند نکتۀ مهم اشاره می گردد:
۱. پس از آنکه مدیریت عربست و نایلست اقدام به حذف شبکه العالم از ماهواره ها نمودند، این شبکه در ماهواره های جایگزین که در مدارهای نزدیک به عربست و نایلست قرار داشت، اقدام به پخش برنامه های خود نمود؛ به طوری که مخاطبان العالم با وارد کردن فرکانس های جدید در مدار عرب ست و نایل ست امکان دریافت آنتن این شبکه در گیرنده های خود را داشتند. العالم با قرار گرفتن در مدار یوتل ست ۲۵B و یوتل ست ۷WA و دور زدن ماهواره های عرب ست و نایل ست اقدام به پخش برنامه های خود بر روی فرکانسهای موازی و نزدیک به عرب ست و نایل ست نمود!
۲. شبکۀ العالم برای رساندن پیام خود به مخاطبان اهتمام ویژه ای به سایت و شبکه های اجتماعی نمود به طوری که طی چند سال اخیر رشد چشم گیری در تعداد مخاطبان بدست آورد. رشد العالم در سایت و شبکه های اجتماعی به حدی بود که چندین بار و در زمانهای مختلف مورد حملات سایبری از سوی دستگاه های وابسته به عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی قرار گرفت اما باز هم در تحقق اهداف خود ناکام ماندند و سایت و شبکه های اجتماعی العالم به طرز قابل توجهی در میان مخاطبان عرب زبان نفوذ کرد.
۳. ایجاد لینک های پخش زنده شبکۀ العالم در فضای مجازی و سایت ها از دیگر اقداماتی بود که به عنوان راه حل جایگزین برای مقابله با اقدام ماهواره های عرب ست و نایل ست اتخاذ شد که با استقبال گسترده مردمی نیز همراه بود. قرار دادن لینک های پخش زنده در سایت العالم و «یوتیوب» و «دیلی موشن» و دیگر سایت های مجازی از اقدامات مؤثر و مفید در جهت رساندن پیام این شبکه به مخاطبان بود.
بنابراین، میتوان علت اصلی وحشت سران مستبد کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی از شبکهها و رسانههای مقاومت را در وهله اول در نوع رهیافت این رسانهها که با خواست ملتهای منطقه همسو و همسان است و سپس موفقیت آنها در خنثیسازی نقشه های دشمنان امت اسلامی و دفاع این رسانه ها از مسأله فلسطین دانست.
از این روست که عربستان سعودی پنج سال پیش، به علت هراس از رویکرد شبکه العالم، به حذف آن از روی دو ماهواره عربی نام برده اقدام کرد، اما این تلاشهای ناامیدانه ریاض در حالی است که امروز این شبکه در انواع شبکههای اجتماعی و نرم افزارهای تلفن همراه به شدت مورد توجه و اهتمام مخاطبان قرار گرفته و هر روز به محبوبیت آن اضافه میشود و مجموع این داده ها نشان می دهد که اقدامات عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی هرگز نتوانسته و نمی تواند صدای العالم و رسانه های مقاومت را خاموش کند.
