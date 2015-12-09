به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان سفر زیارتی ویژه اربعین به کربلای معلی و بازگشت مردم، کار رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی به تخلفات گرانفروشان بلیط هوایی، زمینی و دریایی نیز به پایان رسید.

محمد حسن سرابیان مدیرکل نظارت و هماهنگی گشت های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی در این خصوص گفت: تخلفات سفر زیارتی اربعین بیشتر به ۳ استان ایلام، کرمانشاه و خوزستان معطوف می شد که با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، بازرسان سازمان هواپیمایی کشور و نیروی انتظامی نظارت و رسیدگی به تخلفات انجام شد.

وی افزود: این گشت با همکاری ۷۲ رئیس شعبه تعزیرات حکومتی و در قالب ۱۴۶ اکیپ گشت مشترک انجام شد که طی آن از ۶۹۰ واحد صنفی بازرسی صورت گرفت و ۱۶۵ پرونده به ارزش ریالی ۸۸ میلیون و ۷۲۸ هزار تومان تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت.

سرابیان اظهار داشت: هموطنان می توانند شکایات خود در مورد کالا و خدمات از جمله گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، تقلب و ... را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۹۶۵۱ ارسال کنند.