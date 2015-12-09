شکست خانگی صبای قم برابر فولاد خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های امید صبای قم و فولاد خوزستان عصر چهارشنبه در ورزشگاه شهید حیدریان به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی با برتری یک بر صفر فولاد خاتمه یافت.

در دقیقه ۸۰ بازی روی خطای مشکوکی که علیه صبا در محوطه جریمه اعلام شد، تیم فولاد صاحب یک ضربه پنالتی شد و به تنها گل خود در این مسابقات دست یافت.

این در حالی بود که هر دو تیم در نیمه دوم چند موقعیت گل مناسب برای گشودن دروازه هم داشتند اما در ‌‌نهایت فولاد ۳ امتیاز این بازی را از آن خود کرد.

بازیکنان و کادر فنی صبا نسبت به تصمیم داور مبنی بر اعلام پنالتی علیه صبای قم معترض بودند و اعتقاد داشتند خطایی در محوطه جریمه صبا رخ نداده است.

بدین ترتیب صبا از ۹ بازی یک پیروزی ۲ تساوی و ۶ شکست در کارنامه دارد و در رده ماقبل آخر جدول قرار گرفته است.

این در حالی است که هنوز مشخص نیست این تیم به حضورش در لیگ بر‌تر امید ادامه می‌دهد یا فشارهای مالی کار را به جایی می‌رساند که این تیم از لیگ بر‌تر کنار می‌کشد.

صبا در بازی قبلی خود در قم برابر ملوان انزلی مغلوب شد و پیش از آن در یک بازی خارج از خانه تیم ایران جوان بوشهر را شکست داده بود.