اسلوبودان کواچ سرمربی تیم پروجای ایتالیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسلوبودان کواچ که بعد از ناکامی در جام جهانی ژاپن و پس از بررسی‌های لازم توسط مسئولان فدراسیون والیبال ایران از سمت خود برکنار شده بود، پس از توافق با مسئولان باشگاه پروجای ایتالیا، هدایت این تیم را برعهده گرفت.

سایت والیبال جهان در این باره خبر داد: باشگاه پروجای ایتالیا بعد از چند نتیجه نه چندان خوب در لیگ باشگاهی این کشور با کواچ وارد مذاکره شد و وی را جانشین دانیل کاستلانی آرژانتینی کرد. این خبر هنوز از سوی باشگاه پروجا به طور رسمی اعلام نشده است.

کواچ پیش از هدایت تیم ملی ایران، در مقطعی سرمربی پروجا بود و با این تیم به نتایج درخشانی از جمله نایب قهرمانی سری آ دست یافته بود.