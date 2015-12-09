۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۹:۰۹

نماینده عراق در سازمان ملل:

مذاکرات بین بغداد و آنکارا خوب پیش می رود

نماینده عراق در سازمان ملل متحد از خوب پیش رفتن مذاکرات بین بغداد و آنکارا در خصوص تنش اخیر بین دو کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتد پرس، «محمد علی الحکیم» نماینده عراق در سازمان ملل متحد گفت مذاکرات بین آنکارا و بغداد درباره استقرار نیروهای ترکیه در شمال عراق خوب پیش می رود.

وی با اشاره به تنش های اخیر بین عراق و ترکیه بر سر استقرار شماری از نیروهای ترکیه در نزدیکی شهر موصل عراق گفت: در حال حل و فصل مسئله از طریق مذاکرات دو طرفه هستیم.

نماینده عراق گفت: ما هنوز مسئله را در شورای امنیت یا سازمان ملل مطرح نکرده ایم و حل و فصل مسئله بطور دو جانبه برای ما اهمیت دارد که این مسئله بسیار خوب در حال پیش رفتن است.

پیمان یزدانی

