مذاکرات بین بغداد و آنکارا خوب پیش می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتد پرس، «محمد علی الحکیم» نماینده عراق در سازمان ملل متحد گفت مذاکرات بین آنکارا و بغداد درباره استقرار نیروهای ترکیه در شمال عراق خوب پیش می رود.

وی با اشاره به تنش های اخیر بین عراق و ترکیه بر سر استقرار شماری از نیروهای ترکیه در نزدیکی شهر موصل عراق گفت: در حال حل و فصل مسئله از طریق مذاکرات دو طرفه هستیم.

نماینده عراق گفت: ما هنوز مسئله را در شورای امنیت یا سازمان ملل مطرح نکرده ایم و حل و فصل مسئله بطور دو جانبه برای ما اهمیت دارد که این مسئله بسیار خوب در حال پیش رفتن است.