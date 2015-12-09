«دیوید کامرون» وارد رومانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس امروز و در آغاز سفری دو روزه به رومانی رفت.

کامرون قرار است در دیدار با همتای رومانیایی خود پیرامون اصلاحات مورد نظرش در اتحادیه اروپا به گفتگو و تبادل نظر بپردازد.

وی قرار است در ادامه این سفر، با رئیس جمهور رومانی ملاقات و درباره اصلاحات مورد نظر خود با وی نیز گفتگو کند.

مقصد بعدی نخست وزیر انگلیس لهستان خواهد بود.

در این رابطه، نخست وزیر لهستان پیشتر مسائل پیشنهادی کامرون را «‌غیر قابل قبول» دانسته، اما اعلام کرده بود که از گفتگو در این زمینه استقبال می کند.