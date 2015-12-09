۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۹:۲۷

فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد:

آخرین جزئیات انفجار تله انفجاری در نیک شهر/شمار شهدا به ۴ تن رسید

فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان با اعلام اینکه یک نفر دیگر از ماموران انتظامی در حادثه تله انفجاری نیک شهر به شهادت رسید، افزود: شمار شهدای این حادثه به ۴ تن رسید.

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اثر یک انفجار که در مسیر خودروی پاسگاه انتظامی کهیری شهرستان نیک شهر رخ داد دو تن از ماموران در محل حادثه به شهادت رسیدند و ۷ نفر دیگر مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

وی افزود: به دلیل انفجار تله انفجاری بلافاصله ماموران پلیس در محل حادثه حاضر شدند و تلاش برای شناسایی عاملان اصلی این ماجرا را در دستور کار خود قرار دادند.

سردار رحیمی افزود: تا این لحظه با فوت نفر دیگر از مجروحان حادثه در بیمارستان، تعداد شهدای این حمله تروریستی به ۴ نفر رسیده که فرمانده یگان تکاوری نیک شهر نیز جزو شهدای این حادثه تروریستی بوده است.

وی با اعلام اینکه بلافاصله بعد از وقوع این حادثه تروریستی، تحقیقات محلی و اطلاعاتی برای شناسایی عاملان حادثه در دستور کار قرار گرفته، افزود: متعاقبا جزئیات شناسایی و دستگیری عاملان حادثه به اطلاع شهروندان خواهد رسید. در حال حاضر امنیت در منطقه برقرار است و تمامی مبادی ورودی و خروجی تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد و مشکلی از نظر امنیتی در محدوده گزارش نشده است.

