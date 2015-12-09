۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۹:۵۰

چهار شهید در یورش جنگنده‌های سعودی به مرکز یمن

جنگنده های رژیم آل سعود منطقه «الحدّا» واقع در استان «ذمار» در مرکز یمن را بمباران کردند که به دنبال آن چهار غیرنظامی به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، حملات وحشیانه رژیم آل سعود به مردم بی دفاع یمن همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این حملات، جنگنده های سعودی منطقه «الحدّا» واقع در استان «ذمار» را طی چند نوبت بمباران کردند.

به دنبال این حملات چهار غیرنظامی شهید و شماری دیگر به شدت زخمی شدند.

از سوی دیگر، حملات تلافی جویانه ارتش و نیروهای مردمی یمن به مواضع سعودیها در شهرهای مرزی همچنان ادامه دارد.

در ادامه این حملات، چند پایگاه نظامی آل سعود در «نجران» هدف حملات موشکی و خمپاره ای ارتش و نیروهای مردمی یمن قرار گرفت.

