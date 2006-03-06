سومين همايش بين المللي تمدن اسلامي دربالكان برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري اسلامي، سومين همايش بين المللي تمدن اسلامي به صورت مشترك از سوي مركز تحقيق تاريخ، هنر و فرهنگ اسلامي استانبول و مركز مطالعات تركي دانشگاه بخارست برگزار مي شود.

اين همايش بين رشته اي بر ميراث عثماني دراروپا تمركز خواهد كرد و به تكامل و اشاعه تمدن اسلامي دوره عثماني در جنوب شرقي و مركز اروپا مي پردازد و ابعاد اقتصادي، سياسي، حقوق، نهادي، هنري، ذهني، زبان شناسي و همچنين شكل گيري و تحول اين ميراث را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد.

همايش تمدن اسلامي كه در كشور روماني برگزار مي شود به جايگاه كنوني تمدن اسلامي و سهم آن در گفتگوي فرهنگي مثبت ميان مردم منطقه باكان نيز توجه خواهد داشت.

برگزار كنندگانT اين همايش را فرصت مناسبي براي اعلام برنامه هاي آموزش فصل آينده آن توصيف كرده اند كه مي تواند به مشكلات و چشم اندازهاي تدريس ميراث تمدن اسلامي در كشورهاي حوزه بالكان نيز اشاره كkد.

اين همايش به زبانهاي انگليسي، فرانسه و تركي برگزار خواهد شد.