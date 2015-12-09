پخت آش ۲۸ صفر شیراز نشان از مهربانی شیعیان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک فطرت شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از محل طبخ آش نذری مردم شیراز در جمع خبرنگاران تاکید کرد:این پخت آش در دنیا از لحاظ وزنی و تعداد دریافت کنندگان دارای رتبه بسیار بالا در جهان است.

وی ادامه داد: طبخ این میزان آش نذری نشان از وحدت و مهربانی شیعیان است در حالیکه برخی از جهانیان به دنبال نشان دادن چهره خشن از مسلمانان و به خصوص شیعیان هستند.

شهردار شیراز تصریح کرد: طبخ این آش نشان از مهربانی شیعه و توجه به امور دیگران به خصوص نیازمندان و مستمندان است.

پاک فطرت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه این کار نیازی به ثبت ندارد، گفت: این کار بزرگتر از این است که بخواهیم به فکر ثبت کردن آن باشیم زیرا مردم شیراز در این کار بزرگ مشارکت دارند.

وی تصریح کرد: سختی این کار به حدی است که هرکس نمی توان آن را هضم کند و تنها دلیلی که این کار هرساله با وسعتی بیشتر انجام می شود مردمی بودن این کار است.