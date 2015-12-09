۱۸ آذر ۱۳۹۴، ۲۰:۳۳

شهردار شیراز:

پخت آش ۲۸ صفر شیراز نشان از مهربانی شیعیان است

شیراز – شهردار شیراز گفت: پخت آش نذری ۲۸ صفر نشان از مهربانی و توجه شیعیان به اهل بیت(ع) است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاک فطرت شامگاه چهارشنبه در حاشیه بازدید از محل طبخ آش نذری مردم شیراز در جمع خبرنگاران تاکید کرد:این پخت آش در دنیا از لحاظ وزنی و تعداد دریافت کنندگان دارای رتبه بسیار بالا در جهان است.

وی ادامه داد: طبخ این میزان آش نذری نشان از وحدت و مهربانی شیعیان است در حالیکه برخی از جهانیان به دنبال نشان دادن چهره خشن از مسلمانان و به خصوص شیعیان هستند.

شهردار شیراز تصریح کرد: طبخ این آش نشان از مهربانی شیعه و توجه به امور دیگران به خصوص نیازمندان و مستمندان است.

پاک فطرت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه این کار نیازی به ثبت ندارد، گفت: این کار بزرگتر از این است که بخواهیم به فکر ثبت کردن آن باشیم زیرا مردم شیراز در این کار بزرگ مشارکت دارند.

وی تصریح کرد: سختی این کار به حدی است که هرکس نمی توان آن را هضم کند و تنها دلیلی که این کار هرساله با وسعتی بیشتر انجام می شود مردمی بودن این کار است.

