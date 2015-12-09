تامین آب و برق مسکن مهر در هرمزگان نیازمند ۵۵۰ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا امیرکمالی عصر چهارشنبه در نشست شورای مسکن استان هرمزگان با اشاره به تشکیل کمیته ای برای غربال نیازمندی های آب و فاضلاب و برق مسکن مهر در سراسر کشور، عنوان کرد: سرجمع منابع مورد نیاز برای آب و برق و فاضلاب واحدهای مسکن مهر هرمزگان ۳۱۵ میلیارد تومان است و ۲۳۵ میلیارد تومان نیز برای برق منطقه ای و احداث پست های برق در این استان برآورد شده که در مجموع اعتبار مورد نیاز استان حدود ۵۵۰ میلیارد تومان است که شامل ۱۰ درصد اعتبارات مورد نیاز واحدهای مسکن مهر کشور است.

وی ادامه داد: هزینه اجرای پروژه های آبرسانی و برق رسانی مسکن مهر در هرمزگان با توجه به شرایط خاص این استان بیشتر از دیگر مناطق است.

معاون وزیر نیرو در امور مسکن مهر افزود: در صورت تحقق منابع از محل مصوبه دولت برای تامین نیازهای مسکن مهر، بیشترین کمک را با توجه به شرایط خاص، به استان هرمزگان خواهیم داشت.

امیرکمالی با اشاره به راهکارهای دولت برای تامین اعتبارات آب و فاضلاب و برق مسکن مهر با توجه به کمبود منابع، تصریح کرد: اگر از طریق اداره کل راه و شهرسازی در هر استان زمین های قابل واگذاری و فروش به وزارت نیرو و شرکت های آن معرفی شود، ما معادل ارزش این زمین ها، اعتبار برای آب و فاضلاب و برق مسکن مهر اختصاص خواهیم داد.

وی خاطرنشان کرد: این طرح در دیگر استان ها اجرایی شده و در هرمزگان نیز راهکار مناسبی برای تامین منابع زیرساخت های مسکن مهر است که از محل فروش اراضی هرچه قدر استان تامین کند ما نیز معادل آن از وزارت نیرو برای اجرای پروژه ها تامین خواهیم کرد.