به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه ترکیه ای حریت دیلی در گزارشی از تقویت حضور نظامی روسیه در اطراف ترکیه بعد از اعمال تحریم های اقتصادی علیه آنکارا در ۲۴ اکتبر خبر داد.
بر اساس این گزارش، ترکیه در این فاصله ۱۴ بالگرد نظامی خود را راهی ارمنستان کرده است که ۷ فروند از آنها بالگرد زرهی تهاجمی هستند.
همچنین روسیه یک زیر دریایی خود را به دو زیر دریایی دیگر خود در آبهای دریای مدیترانه که مجهز به موشک های بالستیک است اضافه کرده است.
در پایگاه هوایی حمیم سوریه هم روسیه حدود ۵۵ جنگنده و بمب افکن دارد. سیسم دفاع هوایی مستقر در این پایگاه که در خارج لاذقیه قرار شامل Pantsir-S۱, Buk-M۲, S-۲۰۰, Pechora-۲M و S ۴۰۰ می باشد.
نظر شما