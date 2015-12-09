تشدید تدابیر امنیتی در اطراف کنسولگری آمریکا در استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، سفارت آمریکا با انتشار بیانیه ای از تشدید تدابیر امنیتی در اطراف کنسولگری این کشور در استانبول به دلیل وصول تهدیدات امنیتی خبر داد.

در بیانیه این وزارتخانه درباره نوع این تهدید امنیتی توضیحات بیشتری بیان نشده است. این در حالی است که پیشتر کنسولگری آمریکا ارائه کلیه خدمات اداری مربوط به شهروندان آمریکایی در روز پنجشنبه را تعطیل اعلام کرده بود.

این چندمین بار است که سفارت آمریکا در ترکیه به خاطر تهدیدات امنیتی خدمات خود را به حالت تعلیق درمی آورد.

از سوی دیگر آمریکا از فروش کیت های هوشمند تشخیص بمب به ترکیه خبر داده است. ترکیه برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی و حملات تروریستی این کیت ها را خریداری کرده است.

وزارت امور خارجه آمریکا ۱۴ آذر ماه سال جاری در بیانیه ای از احتمال وقوع حمله تروریستی در کنسولگری خود در شهر استانبول ترکیه خبر داده بود.