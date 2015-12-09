عراق مصمم به شکایت از ترکیه در سازمان های بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری السومریه نیوز، ابراهیم الجعفری در دیدار با برت مک گورک نماینده ویژه رییس جمهوری آمریکا در ائتلاف ضد داعش، تاکید کرد: عراق تمام اقدامات دیپلماتیک را بعد از تجاوز آشکار ترکیه به خاک عراق اتخاذ کرده است و در صورت عدم خروج نیروهای این کشور به شورای امنیت سازمان ملل شکایت خواهد کرد.

وزیر امور خارجه عراق افزود: مهلتی که عراق به ترکیه برای خارج کردن نیروهایش داده بود، به اتمام رسیده است و بغداد برای توقف نقض حاکمیت ملی و حفظ مرزهایش به سازمان ملل، شورای امنیت، اتحادیه عرب و دیگر سازمان های بین المللی مراجعه خواهد کرد.

وی تاکید کرد: وزارت خارجه تمام اقدامات دیپلماتیک را انجام داده و سفیر ترکیه در بغداد را احضار کرده است، بغداد یادداشت اعتراضی به وی داده است و از آنکارا خواهان خارج کردن نیروهایش شده است. به گفته جعفریف عراق این اقدام را تجاوزی آشکار و اقدامی در راستای بحرانی کردن روابط دو جانبه خوانده است.

وی شد: عراق از زمان ورود تروریست های داعش به کشور، از جامعه بین الملل خواستار عمل به مسئولیت خود در حمایت و پشتیبانی از عراق شده است.

وی ادامه داد: ائتلاف بین المللی که برای مبارزه با داعش شکل گرفته و متشکل از ۶۰ کشور است تنها با موافقت دولت حمایت و فعالیت می کند.

مک گورک نیز در این دیدار تاکید کرد: آمریکا، عراق و ترکیه را به برقراری روابط بهتر تشویق و بر اهمیت حمایت از حاکمیت ملی عراق تاکید می کند. وی همچنین از مخالفت واشنگتن با ورود نیروهای ترک به خاک عراق بدون اجازه دولت این کشور خبر داد.

وی افزود: سفیر آمریکا در آنکارا مخالفت ما با این مسئله را به دولت ترکیه اعلام و بر ضرورت حل و فصل دیپلماتیک موضوع تاکید کرده است.