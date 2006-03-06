هيات وزيران اساسنامه جديد سازمان بورس را تصويب كرد

به گزارش خبرنگار "مهر"، غلامحسين الهام در ابتداي نشست هفتگي خود با خبرنگاران به تشريح اهم مصوبات هيات دولت طي در طول دو هفته گذشته پرداخت.

الهام گفت: در جلسه‌ اخير هيات وزيران اساسنامه جديد سازمان بورس اوراق بهادار به تصويب رسيد كه با تفويض اختيارات به گروهي از وزيران جهت بازنگري در چند نكته، واگذار شد.



وي افزود: همچنين هيات دولت تصويب كرد دو ميليارد ريال به صورت وجوه اداره ‌شده به بنياد مسكن انقلاب اسلامي در جهت تامين سود و كارمزد تسهيلات بانكي براي مقاوم ‌سازي ساختمان شهري استان كرمان اختصاص يابد.

الهام ادامه داد: طي هفته‌ گذشته اولين جلسه‌ مشترك هيات دولت با استانداران برگزار و در اين جلسه‌ مسائل مرتبط با استانداران و دستگاه ‌هاي دولتي بررسي شد، كارگروهي نيز براي تعامل استانداران با دولت در حوادث غيرمترقبه تشكيل شد كه اين كارگروه متشكل از گروهي از وزيران است. در اين جلسه همچنين مصوب شد اگر اختلافي بين دستگاه‌ هاي اجرايي و استانداران ايجاد شد، نظر استانداران ملاك عمل خواهد بود.

سخنگوي دولت، ادامه داد: در اين جلسات همچنين آيين ‌نامه‌ ساماندهي نيروهاي شركتي در دستگاه ‌هاي دولتي به تصويب رسيد كه از مهمترين مصوبات دولت است.

هدف از اين مصوبه ايجاد عدالت استخدامي بين نيروهايي است كه به وسيله‌ شركت‌ هاي خصوصي در دستگاه ‌هاي دولتي به كار گرفته مي ‌شوند. اين نيروها بعضا در دريافت حقوق و مزايا مشكلاتي دارند. از طرف ديگر هزينه ‌هايي كه دولت در اين ارتباط پرداخت مي ‌كند، كم نيست و دولت براي اين كه اين سير عادلانه شود اقدام به صدور چنين آيين ‌نامه‌ اي كرد.

الهام گفت: مطابق اين آيين ‌نامه، به كارگيري نيروي انساني براي وظايف و فعاليت‌ هاي كارشناسي، كمك كارشناسي و تخصصي از طريق شركت‌ هاي طرف قرارداد و شركت‌ هاي حقوقي و غير دولتي به صورت تمام وقت يا پاره ‌وقت در دستگاه‌ هاي اجرايي تا تاريخ ‌1 / ‌7 / ‌85 تا سقف قراردادها و اعتبارات سال ‌84 و در چارچوب اعتبارات مصوب سال ‌85 پس از ابلاغ بودجه مجاز خواهد بود و از تاريخ ‌1 / ‌7 / ‌85 اين امر ممنوع خواهد شد.

وي افزود: افرادي كه تا اين تاريخ از طريق شركت‌ هاي طرف قرارداد دولت به كار گرفته مي ‌شوند مشروط به اينكه شرايط قانون استخدامي و صلاحيت عمومي طبق قانون را احراز كنند، در چارچوب برنامه‌ استخدامي برنامه‌ چهارم توسعه در اولويت استخدام قرار خواهند گرفت كه باز هم مناطق محروم و روستايي در اولويت قرار دارند.

سخنگوي دولت گفت: حقوق و مزاياي كاركنان پيمانكاران طرف قرارداد با دولت به حساب بانكي يكي از بانك‌ها كه با امضاي مشترك نماينده‌ دستگاه اجرايي و نماينده‌ي پيمانكار افتتاح مي ‌شود، واريز خواهد شد كه اين امر براي كنترل پرداخت ‌هاست.

وي ادامه داد: در كل رويكرد دولت از تنظيم اين آيين ‌نامه اين است كه اين افراد با نظارت و كنترل از حقوق مشروع خود برخوردار شوند و هزينه ‌هاي دولت صرف مزاياي واقعي كاركنان شود.

الهام گفت: درجلسه‌ هيات دولت عملكرد وزارتخانه ‌هاي جهاد كشاورزي و بهداشت و درمان در كنترل آنفولانزاي مرغي و طيور بررسي شد. در اين زمينه دولت از زحمات اين دو وزارتخانه كه مورد تاييد سازمان بهداشت جهاني نيز بود تشكر كرد.

وي با بيان اينكه با احساس مسئوليت به موقع اين پديده در كشور كنترل شد، اظهار داشت: اين مشكل فقط در پرندگان مهاجر وحشي وجود داشت و در طيور صنعتي و مرغان خانگي وجود ندارد و كشور از اين لحاظ پاك است. علاوه بر اين، رئيس ‌جمهور و هيات دولت به طور خاص از مرغداران نيز به دليل اطمينان ا‌شان به دولت و ادامه روند توليد خود تشكر كردند و اين اطمينان را به آنها دادند كه از حمايت ‌هاي لازم برخوردار شوند.