نذری مردم شیراز باید ثبت معنوی شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قادری چهارشنبهشب در حاشیه بازدید از محل پخت آش نذری ۸۰ تنی شیراز در جمع خبرنگاران، گفت: یکی از کارهای معنوی و ارزشمندی است که نشان از عشق مردم به خاندان نبوت است.
وی ادامه داد: بهانهای است که مردم سیع دارند مردم به گونههای مختلف در آن شرکت کنند زیرا اینگونه کارها بحث تعاون و تعلقخاطر به مباحث مذهبی است.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر اینگونه فعالیتها انعکاس بیشتر خبری داشته باشد فرهنگ نذر در مردم شایع میشود.
قادری یادآور شد: باید بهگونهای برنامهریزی شود که تأثیر در کشورهای دیگر نیز داشته باشد بنابراین شبکههای برونمرزی باید به این مهم بپردازند تا دیگر کشورها با باورهای دینی ما آشنایی بیشتری پیدا کنند.
وی با اشاره به اینکه این مراسم باید ثبت معنوی شود، گفت: در بحث احیا و مرمت بافتهای فرهنگی و تاریخی مباحثی مطرح شد که میراث فرهنگی مکلف شود مجموعه آثار فرهنگی را ثبت کند که بخشی از آن ثبت آثار معنوی است.
نماینده شیراز تصریح کرد: پخت آش نذری ۲۸ صفر یکی از داشتههای معنوی مردم شیراز است که معرف جامعه است.
قادری تأکید کرد: نذر از گذشته میان مسلمانان وجود داشته زیرا با این مهم تمامی افراد یک جامعه بر یک سفره نشسته از یک نوع غذا استفاده میکنند.
وی ادامه داد: از دیگر نکات بارز این نذریها این است که مستمندان جامعه نیز در ایامی خاص میتوانند غذایی را در کنار همه مردم جامعه مصرف کنند.
