  1. عکس
  2. خبری
۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۰۱

گزارش خبرنگار مهر از وين (8)

گزارش تصويري/ آغاز نشست شوراي حكام با روحيه بالاي ديپلماتهاي ايراني

گزارش تصويري/ آغاز نشست شوراي حكام با روحيه بالاي ديپلماتهاي ايراني

نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي از ساعت 10:30 صبح امروز در حالي در وين آغاز شد كه در چهره ديپلماتهاي ايراني اطمينان و در سيماي البرادعي و نمايندگان قدرتهاي بزرگ جهاني سردرگمي و اضطرار ديده مي شد.

البرادعي در حال گفتگو با هورن زو ويتس نماينده آلمان در شوراي حكام

دكتر علي اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس مطمئن و آرام ، بي توجه به هجوم خبرنگاران 

يوكيو آمانو رئيس ژاپني شوراي حكام

عكس/ خبرگزاري مهر - وين

کد مطلب 299598

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار