گزارش تصويري/ آغاز نشست شوراي حكام با روحيه بالاي ديپلماتهاي ايراني

البرادعي در حال گفتگو با هورن زو ويتس نماينده آلمان در شوراي حكام
دكتر علي اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس مطمئن و آرام ، بي توجه به هجوم خبرنگاران
يوكيو آمانو رئيس ژاپني شوراي حكام
عكس/ خبرگزاري مهر - وين
نشست شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي از ساعت 10:30 صبح امروز در حالي در وين آغاز شد كه در چهره ديپلماتهاي ايراني اطمينان و در سيماي البرادعي و نمايندگان قدرتهاي بزرگ جهاني سردرگمي و اضطرار ديده مي شد.
البرادعي در حال گفتگو با هورن زو ويتس نماينده آلمان در شوراي حكام
دكتر علي اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس مطمئن و آرام ، بي توجه به هجوم خبرنگاران
يوكيو آمانو رئيس ژاپني شوراي حكام
عكس/ خبرگزاري مهر - وين
نظر شما