همايش فرهنگي هنري ايران و كوبا در فرهنگسراي هنر

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي فرهنگ سراي هنر محمد علي سپانلو، محمود معتقدي، حافظ موسوي و ديگر شاعران معاصر در اين مراسم به شعر خواني خواهند پرداخت. دربخش فيلم نيز فيلم هاي "فرمانده" به كارگرداني اليور استون، "خداحافظ ارنستو" به كارگرداني پويان شاهرخي و "قرباني" به كارگرداني اريك گانديني و "تاريك صالح" به نمايش درآمده و با حضور منتقدين محمدرضا مقدسيان و محمدرضا اصلاني نقد مي شود. اجراي موسيقي، معرفي كتاب "دوست من چه گوارا" از ديگر برنامه هاي اين همايش است.

بنا به اين گزارش، شخصيت هاي فرهنگي از جمله سفير و كاردار سفارت كوبا در تهران، دكتر توكل رئيس كميسيون يونسكو در ايران، حسن زاده، رئيس مركز انجمن هاي دوستي وزارت امورخارجه، ناصر تقوايي (كارگردان)، دكتر فيض اللهي ، رئيس دپارتمان زبان اسپانيايي دانشگاه تهران ، مدعوين اين مراسم خواهند بود.

فرهنگسراي هنر در خيابان شريعتي، خيابان جلفا واقع شده است.