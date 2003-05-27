خود رو هاي مسافر بر شخصي سامان دهي ميشوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مدير روابط عمومي شركت تاكسيراني با بيان اين خبر گفت :خود رو هاي مسافر بر شخصي مشكلات فراواني را براي تاكسي راني و همچنين شهروندان به وجود اورده اند و چون اين خودرو هاي مسافر بر كه زير نظر تاكسي راني نيستند و هيچ نظارتي بر روي آنها صورت نمي گيرد ،اقدام به گران كردن كرايه خود مي كنند و شهر وندان نيزاين مساله را به تاكسي ها تعميم مي دهند و اين مساله زمينه نارضايتي مردم را فراهم مي كند .

حسين علي نيا افزود: به منظور جلو گيري از چنين وضعيتي تاكسي راني با كمك راهنمايي و رانندگي قصد دارد از حمل مسافر توسط اين خودرو ها جلو گيري كرده و در صورت تخلف آنها را جريمه كند كه ميزان و چگونگي آن در دست بررسي است .

وي ضمن اشاره به اين موضوع كه طبق قانون حمل مسافر با خودرو شخصي ممنوع است افزود : در فرود گاهها ، راه آهن ، پايانه ها تنها خودرو هايي كه آرم و مشخصات تاكسي راني را داشته باشند زير نظر شركت تاكسي راني هستند و مجوز جابجايي مسافر را دارند .

وي همچنين تلاش براي حفظ امنيت شهر وندان به ويژه بانوان را از ديگر اهداف اين طرح دانست و افزود:با اجراي اين طرح مي توان از بسياري از حوادث و اتفاقات نا خوشايندي كه بار ها توسط همين خودرو هاي مسافر بر شخصي در سطح شهر رخ داده پيشگيري كرد .

علي نيادر باره خودروهاي سمند گفت: اين خودروها با رنگهاي متنوع اما باآرم تاكسيراني ميتوانند فعاليت كنند و در حال حاضر فقط در فرودگاه مهراباد با 10 دستگاه خدمات رساني به مردم را انجام ميدهند، اما در مراحل بعد تصميم داريم در صورت انجام تعهدات ايران خودرو در راه اهن ،و پايانه هاي تهراناز خودرو سمند استفاده كنيم .

وي درباره چگونگي واگذاري سمند به تاكسي داران افزود : از اين افراد 4 ميليون تومان در مرحله اول گرفته مي شود ، سپس به آنها وام بانكي با بهره 5/14 درصد پرداخت مي شود .