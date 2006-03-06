به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، احمد نيكنام عضو كميته مقابله با تحريم صنعت هوايي در جمع خبرنگاران گفت: مديرعامل شركت هواپيمايي هما رييس اين كميته بوده و 9 نفر از ايرلاين و 11 نفر نيز از همكاران در صنعت هواپيمايي در اين كميته عضو هستند.

وي هدف ازتشكيل كميته مقابله با تحريم هوايي را راه‌هاي تامين ناوگان درشرايط تحريم عنوان كرد واظهار داشت: همچنين كميته مقابله با تحريم هوايي در كشور با اهداف ديگري ازجمله توسعه حمل ونقل هوايي دركشورتشكيل شده است.

نيكنام يكي از دستاوردهاي مهم كميته مقابله با تحريم هوايي را مهندسي مجدد صنعت درسطح كلان عنوان كرد واظهار داشت: در همين حال، لايحه دفاعي را در خصوص تحريم تنظيم كرده ايم كه قرار است در ماه مارس جاري به اجلاس جهاني ايكائو فرستاده شود.

عضو كميته مقابله با تحريم صنعت هوايي اهداف اصلي كميته مقابله با تحريم هوايي را كاهش اثرات زيانبارتحريم عنوان كرد واظهار داشت: با استمرار جلسات كميته مقابله تحريم اثرات زيانبارتحريم به ميزان زيادي دركشور كاهش مي يابد.

وي با بيان اينكه كميته ماموريت اصلي خود را درچهار بعد تنظيم كرده است افزود:از لحاظ بعد بين المللي، تنظيم لايحه دفاعي صنعت براي طرح دراجلاس اتي است ، در بعد ملي كميته مقابله با تحريم در سطح ملي همه موضوعات را هبردي را با ترتيب اولويت در كشور مطرح كرده است، در بخش صنعت جلساتي را با مسئولين ارشد جهت گسترش صنعت حمل ونقل هوايي برگزار كرده است.

نيكنام در ادامه اهداف اصلي در بعد بين المللي را طرح دعاوي ايران در اجلاس آتي ايكائوعنوان كرد وافزود:اجلاس آتي ايكائو در ماه مارس درمونترال كانادا برگزار مي شود.

وي در ادامه به اخذ گواهينامه استاندارد ART 145 اشاره كرد وافزود:‌ تاييده مهندسي تعميرات ازجانب كشورهاي اروپايي دراوايل سال جاري به جمهوري اسلامي ايران اعطا شده است.

نيكنام اعلام كرد: رئيس جمهور موافقت ضمني خود را با تشكيل كميته ملي مقابله با تحريم اعلام كرده است و به زودي اعضاي آن تعيين و جلسه آن در نهاد رياست جمهوري برگزار مي ‌شود.

به گزارش مهر، يك فروند هواپيماي فوكر خريداري شده نيز تا پايان هفته به ناوگان هوايي اضافه مي شود.