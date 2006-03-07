مفسران قرآن نبايد از مسير اصلي آيات الهي منحرف شوند

مسعود انصاري مترجم و مفسر قرآن درگفتگو با خبرنگار "مهر" با اشاره به لحاظ گرفتن روشها و معيارهاي تفسير قرآن، تفسير موضوعي قرآن را بهترين روش معرفي كرد و افزود: ديگر دوره تفسير ترتيبي گذاشته و مخاطب قرن 21 ، فرصت كمي براي مراجعه به متون مختلف از جمله قرآن در اختيار دارد و دسته بندي موضوع قرآن، امكان استفاده بيشتري را براي او فراهم مي كند.

انصاري ماندگاري اين كتاب مقدس را در تفسير پذيري آن بر شمرد و اظهار داشت: هر كس مي تواند برداشت خاص خود را از آيات و مفاهيم قرآني داشته باشد و بر اساس آن برداشت به تفسير قرآن بپردازد، اگر چه من بر اين باورم كه زمان كارهاي فردي گذشته و بايد به صورت جمعي، كلام خداوند را در قالب موضوعي دسته بندي و تفسر كرد.

انصاري با اشاره به جنبه هاي مثبت تفسير قرآن با قرآن گفت: تناسبي زيبا بين آيات الهي وجود دارد و به خوبي مي توان قرآن را با قرآن تفسير كرد اما به هر حال اين كتاب يك متن زباني است و براي فهم آن به لغت، حديث و شناخت فرهنگي كه قرآن در آن نازل شده نيازمنديم.

وي قرآن را برخوردار از ظرفيتهاي بسيار بالا در هر زمينه بر شمرد و افزود: قرآن در اعصار مختلف با مخاطب هاي گوناگون ارتباط برقرار مي كند و هر كس مطابق با ذهنيت خود مي تواند بهره مورد نظر را از آن ببرد.