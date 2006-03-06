حقوق و مزاياي اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد 15 تا 20 درصد افزايش يافت

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر عبدالله جاسبي صبح امروز با بيان اين خبر افزود: هيئت امناي دانشگاه آزاد اسلامي به منظور كاهش فاصله حقوق و مزاياي مربيان دانشگاه آزاد با مربيان دانشگاه هاي دولتي افزيش 100هزار توماني حقوق مربيان را نيز براي سال 85 تصويب كرد.

وي در ادامه اظهار داشت: با اعمال افزايش حقوق و مزاياي كاركنان، مربيان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد، پرسنل اين دانشگاه 6 درصد بيشتر از كاركنان دانشگاه هاي دولتي حقوق دريافت خواهند كرد.

جاسبي با تاكيد بر ارتقا كيفي نيروي انساني در دانشگاه آزاد اسلامي گفت: به منظور رفاه بهتر كاركنان و پويايي هر چه بيشتر سيستم اداري در دانشگاه آزاد مسئولان بايد بر ارتقاي كيفي در تمام زمينه ها همت گمارند.

عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي اضافه كرد: از اين پس در جهت ايجاد سيستم غير متمركز در دانشگاه آزاد، وظايف و اختيارات بيشتري در زمينه انتصابات به مناطق و واحدهاي دانشگاهي واگذار مي شود و سازمان مركزي تنها نقش نظارت، كنترل و برنامه ريزي را برعهده دار خواهد بود.

دكتر جاسبي ابراز اميدواري كرد كاركنان و اساتيد دانشگاه در سال آينده جهت تكريم ارباب رجوع و رضايت خاطر دانشجويان بيش از پيش تلاش كنند.