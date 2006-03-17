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۲۶ اسفند ۱۳۸۴، ۱۶:۳۶

با محوريت عيد نوروز

ميراث مشترك اقوام حاشيه درياي خزر بررسي مي شود

ميراث مشترك اقوام حاشيه درياي خزر بررسي مي شود

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مازندران از برگزاري نخستين جشنواره بين المللي ميراث مشترك اقوام حاشيه درياي خزر با موضوع نوروز خبرداد.

دلاور بزرگ‌ نيا در گفتگو با خبرنگاراجتماعي خبرگزاري مهر در ساري افزود: اين جشنواره از 26فروردين تا اول ارديبهشت با حضور كشورهاي تاجيكستان، ازبكستان، تركيه، قزاقستان، تركمنستان، آذربايجان، روسيه، افغانستان، ايران و ارمنستان برگزار خواهد شد.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مازندران اذعان داشت: درسه بخش همايش ملي، اجراي موسيقي مقامي و نمايشگاه صنايع دستي، ميراث مشترك اقوام حاشيه درياي خزر مورد بررسي قرار مي گيرد.

بزرگ ‌نيا اظهار داشت: پژوهشگران شاخص  اين كشورها با ارائه مقالاتي در خصوص نوروز و جايگاه آن در فرهنگ شان در همايش پنج روزه رامسر و گروه‌هاي موسيقي مقامي كشورهاي ياد شده در جشنواره ساري و صنايع دستي شركت كنندگان در جشنواره نيز در نمايشگاه بين المللي قائم شهر حضور خواهند داشت. 

وي درخصوص ضرورت برگزاري اين جشنواره گفت: حاشيه درياي خزر در طول تاريخ چند هزار ساله خود دستخوش تغييرات بسياري بوده است و در اين مقطع نيز تلاش براي تفرقه افكني ميان اين اقوام،  مرورباورها وميراث مشترك را ضروري كرده است.

کد مطلب 299625

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