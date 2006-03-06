به گزارش خبرگزاري مهر، در اين جلسه پس از بررسي ويراست دوم پيش نويس تاسيس كميسيون ويژه علوم انساني با تشكيل اين كميسيون با مديريت مشترك وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دبيرخانه هيئت حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره موافقت به عمل آمد.



مطالعه جامع و تخصصي درباره مجموعه موانع و راهكارهاي توليد علم و نظريه پردازي در عرصه علوم انساني و يافتن راهكارهاي عملي براي رفع موانع مزبور وظيفه اصلي اين كميسيون است.

در اين كميسيون نماينده تام الاختيار معاونان فرهنگي، پژوهشي و آموزشي وزارت علوم، مركز مديريت حوزه علميه قم، دانشگاه آزاد اسلامي، همچنين دبير هئت حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره و سه تن از شخصيت هاي فعال و متخصص درعلوم انساني عضويت خواهند داشت.

در ادامه اين جلسه، مجموعه راهكارهاي پيشنهادي درخصوص گسترش كمي و كيفي كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره در حوزه هاي علميه بررسي و مقرر شد دبيرخانه هيئت با تشكيل كميته اي ويژه در حوزه علميه قم و با مشاركت كميسيون حوزوي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي نسبت به پيگيري راهكارهاي مزبور از طريق مراجع ذي صلاح اقدام كند.

جلسه مذكور امروز (15 اسفند ماه) با رياست رئيس فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران و با حضور دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، معاون وزير علوم، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، رئيس جهاد دانشگاهي، رئيس پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، رئيس دانشگاه باقر العلوم (ع)، نمايندگان سازمان صدا و سيما و فرهنگستان هنر و كي نژد عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي برگزار شد.