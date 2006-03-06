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۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۵۶

در گفت و گو با مهر عنوان شد:

عشاير در نبود امكانات آموزشي از ادامه تحصيل باز مي مانند

عشاير در نبود امكانات آموزشي از ادامه تحصيل باز مي مانند

مدير كل عشاير خراسان شمالي با انتقاد از نبود مراكز آموزشي ، افزود: بر اثر اين كمبودها عشاير بعد از پايان مقطع دبستان قادر به ادامه تحصيل نيستند.

موسي الرضا شادمهر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي  خبرگزاري مهر در بجنورد با بيان اين مطلب افزود: با توجه به اينكه شغل اكثرعشايردامپروري بوده و جمعيت آنان هم پراكنده است لذا فرزندان عشاير به دليل نبود مراكز آموزشي از تحصيل در مقاطع بالاتر باز مي مانند.

مدير كل عشاير خراسان شمالي در ادامه گفت : عشاير اين استان با داشتن 900 هزار واحد دامي، 30 درصد گوشت استان را تامين مي كنند يك سوم آن نيزبه استانهاي مازندران ، گلستان، تهران و خراسان رضوي صادر مي شود.

وي در خاتمه اظهار داشت : در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي ،  در استان خراسان رضوي بيش از 70 ميليارد ريال اعتبار صرف اجراي عمليات اسكان عشاير، جايگزيني سوخت فسيلي ، مطالعه و مكان يابي كانون هاي توسعه عشاير و ارائه خدمات پشتيباني به كوچندگان خواهد شد.

کد مطلب 299642

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