عشاير در نبود امكانات آموزشي از ادامه تحصيل باز مي مانند

موسي الرضا شادمهر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در بجنورد با بيان اين مطلب افزود: با توجه به اينكه شغل اكثرعشايردامپروري بوده و جمعيت آنان هم پراكنده است لذا فرزندان عشاير به دليل نبود مراكز آموزشي از تحصيل در مقاطع بالاتر باز مي مانند.

مدير كل عشاير خراسان شمالي در ادامه گفت : عشاير اين استان با داشتن 900 هزار واحد دامي، 30 درصد گوشت استان را تامين مي كنند يك سوم آن نيزبه استانهاي مازندران ، گلستان، تهران و خراسان رضوي صادر مي شود.