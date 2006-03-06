توليد فيلم مستند چندان مورد توجه تلويزيون نيست

پويان شاهرخي، كارگردان فيلم مستند در گفت و گو با خبرنگار تلويزيوني " مهر" در خصوص وضعيت مستند سازي در كشور به خصوص از سوي تلويزيون گفت: سينماي مستند و كوتاه در واقع فرزندان ناخلف سينماي بلند هستند و طي چند سال اخير مهجور مانده اند. اين روند از قبل از انقلاب تاكنون وجود داشته است و اين مساله از مرحله توليد تا پخش و اكران عمومي را به چشم مي خورد و همواره مشكلات زيادي گريبانگير بخش توليد و پخش فيلم هاي مستند بلند و كوتاه بوده است. تلويزيون در زمينه ساخت فيلم هاي مستند در بيشتر كشورهاي دنيا نقش اساسي دارد و به عنوان يكي از تهيه كنندگان قابل توجه در اين بخش فعاليت مي كند.





وي خاطر نشان كرد: در كشور ما تلويزيون در زمينه توليد و پخش كمتر نگاه حمايتي نسبت به سينماي مستند دارد. البته تاكنون اتفاقاتي در اين زمينه افتاده كه گاهي اين اقدام ها خوب و موثر هم بوده است، اما اين اقدام ها همواره مقطعي و كوتاه مدت بوده اند و كمتر شكل سياستگذاري دراز مدت و كلان به خود گرفته اند. حمايت از سينماي مستند بايد شكلي هدفمند و اصولي با دور انديشي درازمدت به خود بگيرد تا در ادامه راه خود بتواند از پيشرفت در كميت و كيفيت توليدات برخوردار شود. براي نمونه، براي مدتي از تلويزيون مجموعه برنامه " مستند 4 " پخش شد كه به اين بخش مي پرداخت، اما پس از مدتي توليد اين برنامه متوقف شد.



كارگردان فيلم مستند " خداحافظ ارنستو " در ادامه به مساله هماهنگي ميان بخش هاي توليد كننده مستند در كشور اشاره كرد و اظهار داشت: فعاليت گروهي و برخورداري از سياست واحد در ميان بخش هايي كه متولي توليد فيلم مستند هستند همانند انجمن سينماي مستند ايران يا انجمن سينماي مستند و تجربي مي تواند گام موثري در جهت رشد مستند در كشور باشد. به خصوص اگر تلويزيون با اين بخش ها همراه شود و به انسجام كلي در زمينه توليد و اكران برسند، سينماي مستند رشد قابل توجهي پيدا مي كند.



شاهرخي در پاسخ به عملكرد كنوني بخش مستند سازي سيما كه طي دو سال اخير شكل گرفته است، اظهار داشت: من براي نخستين بار كه در يكي از روزنامه ها چشمم به اين بخش افتاد، برايم بسيار جالب توجه و جذاب بود. زيرا اميدوار شدم كه عرصه مستند سازي در تلويزيون گام موثري برداشته مي شود. اما به نظر مي رسد بخش مستند سازي سيما بيشتر به ساخت مستندهاي سياسي توجه نشان مي دهد و در زمينه ساخت مستندهاي اجتماعي كمتر فعاليت مي كند. البته در مجموع اين بخش مي تواند اقدام موثري در زمينه مستندسازي باشد، به شرطي كه مقطعي نباشد و به تمامي گونه هاي سينماي مستند توجه نشان بدهد.