حفاظت از جنگل بايد به سياستي واحد تبديل شود

محمد حسن عصاره در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر در كرج اظهار داشت: يكي از مسائل تهيد كننده جنگل‌هاي تداخل جنگل و مرتع با بخش دامداري است و برهمين اساس جدا كردن كشاورزي و دامداري از جنگل و مرتع از اساسي ترين راهكارهاي حفظ جنگل و منابع توليد آب به شمار مي رود.

وي خاطر نشان كرد: تبديل دامداري‌هاي سنتي به صنعتي ميزان برداشت كشاورزان و دامداران از مراتع و جنگل‌ها را به ميزان قابل توجهي كاهش مي دهد و منجر به حفظ منابع آب و جنگل مي شود.

عصاره همچنين به وابستگي ادامه حيات موجودات به عناصر زيست محيطي اشاره و تصريح كرد: براي استفاده بهينه از عناصر زيست محيطي بايد قيمت گذاري دقيق و اصولي بر منابع آب ، خاك، آب و هوا ، گاز و ساير منابع صورت گيرد تا الگوهاي مصرف و برداشت از منابع طبيعي تغيير و جايگاه اصلي آن براي مصرف كننده تبيين شود.

وي جنگل هاي زاگرس را بسيار ارزشمند و هم رتبه با جنگل هاي خزري اعلام كرد و افزود: بيشتر منابع آب و خاك كشور، وابسته به جنگل هاي زاگرس است و جنگل‌هاي زاگرس چه بسا ارزشمندتر از جنگلهاي شمال كشور هستند .

رئيس موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور ادامه داد:براي كاهش بهره برداري‌هاي سودجويانه حفاظت از جنگل هاي خارج از شمال بايد به يك سياست واحد و قاطع تبديل شود و مديريت جنگل ها در راستاي حفظ منابع توليد و قدرت تجديدشوندگي آنها صورت گيرد.

عصاره راهكار موثر و اساسي شكست بازار كالاهاي زيست محيطي را تعيين ارزش‌هاي دقيق وكامل اين كالاها ذكر كرد و يادآور شد : اطلاعات كافي در مورد اهميت تاثيرات غيربازاري و تجديد نظر در اصلاح ماليات‌هاي اكولوژيكي ، ارزش گذاري اقتصادي بر كالاها و ورود اعداد محاسبه شده در توليد ناخالص ملي مي تواند راهكار علمي و عملي در اين نامعادله باشد و به شكست بازارهاي كالاهاي زيست محيطي منجر شود.