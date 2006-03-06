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۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۲۰

گزارش خبرنگار مهر از وين (9)

البرادعي در جلسه شوراي حكام: تا كنون هيچ انحرافي در برنامه هاي هسته اي ايران مشاهده نشده است

البرادعي در جلسه شوراي حكام: تا كنون هيچ انحرافي در برنامه هاي هسته اي ايران مشاهده نشده است

مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي طي سخناني در آغاز جلسه شوراي حكام تاكيد كرد كه گرچه هيچ انحرافي تاكنون در برنامه هاي هسته اي صلح اميز ايران ديده نشده اما ابهاماتي هنوز باقي است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از وين ، محمد البرادعي در اظهارات خود خطاب به اعضاي شوراي حكام  افزود: گزارش من در مورد اجراي پادمانهاي مربوط به پيمان ان پي تي در ايران اكنون پيش روي شماست. همه ميدانيد كه در طول سه سال گذشته آژانس تحقيقات وسيع و فشرده اي را براي ايجاد اطمينان از صلح آميز بودن برنامه هاي اتمي ايران به عمل در آورده است و تا اين لحظه از تحقيقات ، هيچ نشانه اي از وجود مواد مرتبط با سلاح هاي هسته اي يا سلاح هسته اي و يا مواد قابل انفجار هسته اي در ايران يافت نشده است.

وي در عين حال تاكيد كرد: ولي متاسفانه بعد از سه سال بازرسي هاي فشرده هنوز هم ابهاماتي در خصوص ميزان و ماهيت برنامه هاي هسته اي ايران وجود دارد. همانطور كه من در گزارش خود به آن اشاره كرده ام اين سوالات مربوط به گذشته و جهت گيري آينده برنامه هاي ايران را شامل مي شود.

البرادعي افزود: براي ايجاد اطمينان به صلح آميز بودن كليه برنامه هاي اتمي ايران، اين كشور بايد حداكثر اقدامات لازم را براي شفاف سازي به عمل آورد و تنها از طريق روشن سازي سوالات و ابهامات باقيمانده و نيز اقدامات اعتماد ساز بيشتر است كه اين اطمينان حاصل خواهد شد.

مدير كل آژانس در انتها به ماموريت و نقش آژانس در ايجاد امنيت بين المللي و توسعه آن اشاره كرد و گفت: حمايت اعضاي شورا به ادامه فعاليتهاي آژانس در اين خصوص و موفقيت اين تلاشها كمك خواهد كرد.

کد مطلب 299649

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