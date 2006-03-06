البرادعي در جلسه شوراي حكام: تا كنون هيچ انحرافي در برنامه هاي هسته اي ايران مشاهده نشده است

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از وين ، محمد البرادعي در اظهارات خود خطاب به اعضاي شوراي حكام افزود: گزارش من در مورد اجراي پادمانهاي مربوط به پيمان ان پي تي در ايران اكنون پيش روي شماست. همه ميدانيد كه در طول سه سال گذشته آژانس تحقيقات وسيع و فشرده اي را براي ايجاد اطمينان از صلح آميز بودن برنامه هاي اتمي ايران به عمل در آورده است و تا اين لحظه از تحقيقات ، هيچ نشانه اي از وجود مواد مرتبط با سلاح هاي هسته اي يا سلاح هسته اي و يا مواد قابل انفجار هسته اي در ايران يافت نشده است.

وي در عين حال تاكيد كرد: ولي متاسفانه بعد از سه سال بازرسي هاي فشرده هنوز هم ابهاماتي در خصوص ميزان و ماهيت برنامه هاي هسته اي ايران وجود دارد. همانطور كه من در گزارش خود به آن اشاره كرده ام اين سوالات مربوط به گذشته و جهت گيري آينده برنامه هاي ايران را شامل مي شود.

البرادعي افزود: براي ايجاد اطمينان به صلح آميز بودن كليه برنامه هاي اتمي ايران، اين كشور بايد حداكثر اقدامات لازم را براي شفاف سازي به عمل آورد و تنها از طريق روشن سازي سوالات و ابهامات باقيمانده و نيز اقدامات اعتماد ساز بيشتر است كه اين اطمينان حاصل خواهد شد.

مدير كل آژانس در انتها به ماموريت و نقش آژانس در ايجاد امنيت بين المللي و توسعه آن اشاره كرد و گفت: حمايت اعضاي شورا به ادامه فعاليتهاي آژانس در اين خصوص و موفقيت اين تلاشها كمك خواهد كرد.