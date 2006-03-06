كتاب "دانش رسانه: تغيير مواد درسي و آموزش" منتشر شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اينترنتي انتشارات بلك ول، اين كتاب تدوين گرچن اسشوارت است.

به نظر تدوين كننده اين كتاب رسانه هاي جديد همه عرصه ها از جمله عرصه آموزش را از خود متأثر كرده است.

كتاب "دانش رسانه" در صدد است تأثير رسانه ها را بر آموزش انتقادي، مضامين درسي و حتي روش تدريس با تأكيد بر علم ارتباطات به بررسي نشيند. در اين راستا كتاب با مثالهايي موردي در صدد است اين تأثير را نشان دهد.



عناوين پاره اي از فصول كتاب بدين قرارند: اهميت دانش رسانه اي ( لاديسلاس سمالي) ، تفكر انتقادي در فضاي سايبر (جولي فرچت) ، اصول آموزش دانش رسانه اي ( استيون گودمن) و آموزش و آموزش دانش رسانه اي ( فيت روگو).