به گزارش خبرگزاري مهر ، وزارت بهداشت اعلام كرد: تمامي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور موظف شدند اين موضوع را به واحدهاي صنفي تحت حوزه خود ابلاغ و طي بازديدهاي مكرر و برنامه ريزي شده در صورت مشاهده هرگونه تخلف ، مراتب را از طريق مراجع ذي ربط پيگيري كرده و گزارش نهايي را به اداره كل نظارت بر مواد غذايي ارسال كنند.