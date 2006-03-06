سهم اندك راشل ويتس از اسكار

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين بازيگر 34 ساله كه اسكار را به پاس احياي نقش ترزا كوايلي در فيلم " باغبان وفادار" دريافت كرد پس از تشكر از آكادمي اعلام كرد كه اين جايزه را با افراد بسياري شريك است.



وي گفت : " در وهله نخست رالف فاينس، هنرپيشه همبازي ام دراين فيلم كه تلاش بسياري كرد وبازي درخشاني را ارائه داد و در وهله دوم كارگرداني كه افكار بشردوستانه دارد و دراين ميان با تهيه كننده حساس ما ، سيمون چنينگ به همكاري پرداخته است."



ويتس درادامه صحبتهايش از جان لي كارلي، خالق داستان "باغبان وفادار" تشكر كرد و اقدام وي درنگارش اين اثر را جسورانه خواند و گفت : " عملكرد او اداي احترامي بود به كساني كه براي مبارزه با بي عدالتي جان خود را به خطر مي اندازند و اين مردان وزنان به مراتب بسيار بزرگتر از من هستند. سپاسگزارم."



اين هنرپيشه در مراسم پس از اهداء جوايز اسكار به خبرنگاران مشتاق اطمينان داد كه درصورت به دنيا آمدن كودكش اسم او را اسكار نخواهد گذاشت.