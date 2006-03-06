پيامدهاي انقلاب اسلامي در تمامي منطقه آشكار شده است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سردار سرلشكر پاسدار رشيد جانشين رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در جمع وابستگان نظامي و خارجي اظهار داشت: حمايت هاي آمريكا از صدام در جنگ عراق عليه ايران، منشا اصلي بحران و تنش در منطقه شد. صدام دچار توهم شد و دليل خصلت تجاوزگري كه مورد حمايت هم قرار گرفت، به كويت حمله نمود و اين كشور را اشغال كرد. آمريكا نيز به عراق حمله كرد و هم اكنون عراق در اشغال است و بسياري از مسائل منطقه، در حال و آينده، متاثر از همين موضوع است.

جانشين رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در تشريح سه دهه اخير منطقه گفت: تحولات سه دهه اخير در منطقه نشان داده است كه آمريكايي ها، درك روشني از مسائل منطقه و روش مناسبي را براي حل مسائل انتخاب نمي كنند. اين موضوع براي منطقه ، نگران كننده است.

وي افزود: با پيروزي انقلاب اسلامي، منطقه خاورميانه در مسير صحيح منافع ملت ها و در وضعيت جديد قرار گرفته بود. آمريكا با حمايت از صدام در جنگ با ايران مي خواست، مانع از پيروزي ملت ايران شود، ولي با پيروزي ايراني ها در عمليات هايي مثل فتح المبين و بيت المقدس (آزادي خرمشهر)، پيامدهاي انقلاب اسلامي در تمام منطقه آشكار شد.

وي استراتژي آمريكا در برخورد با ايران در جنگ عراق عليه ايران را كه مسئله منطقه را به مسئله آمريكا با عراق تبديل كرد، دانست و اشغال كويت از سوي صدام و اشغال بغداد از سوي بوش را پيامدهاي آن عنوان نمود.

دكتر غلامعلي رشيد در ادامه تشريح سه دهه اخير تصريح نمود: مكتب دفاعي ايران كه با مقاومت در برابر متجاوزين و اشغالگران عراقي شكل گرفته بود با اينگونه عمليات ها (عمليات فتح المبين و بيت المقدس) و بعدها فتح فاو و كربلاي پنج به انديشه مسلط نيروهاي مسلح و ملت ايران تبديل شد. اين انديشه و مكتب، اكنون پشتوانه تفكر و انديشه دفاعي ايران براي مقابله با هر نوع تهديد در آينده قرار گرفته است.

جانشين رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح در پايان اين ديدار اظهار داشت: ملت بزرگ و نيروهاي مسلح ايران بر پايه تجربه جنگ و مكتب دفاعي خود، با استراتژي بازدارندگي و دفاع موثر، اين سرزمين را قتلگاه هر دشمن متجاوزي خواهند كرد.

در قسمتي از اين ديدار برخي از وابستگان نظامي و خارجي مطالبي اظهار داشته و از برگزاري اين ديدار قدرداني نمودند.