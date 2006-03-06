  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۲۸

با برگزاري مجمع عمومي؛

رييس فدراسيون بيماريهاي خاص فردا انتخاب مي شود

اولين مجمع انتخابات فدراسيون بيماريهاي خاص ساعت10 صبح فردا سه شنبه 16 اسفند ماه برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري " مهر"، اين مجمع به رياست مهندس حسام معاون سازمان و رئيس مركزتوسعه ورزش همگاني درمحل آكادمي ملي المپيك برگزار مي شود.

بنابراين گزارش در اين انتخابات فاطمه هاشمي بهرماني سرپرست فعلي فدراسيون بيماريهاي خاص، سيد باقرفاطمي نسب نايب سرپرست فدراسيون بيماريهاي خاص، دكترمحمد جواد كيان پزشك تيم‏هاي ملي پيوند اعضاء و خداداد الله وردي سرپرست هيات ورزشهاي بيماريهاي خاص استان تهران به عنوان كانديدا حضور دارند.

گفتني است: از 14 ارديبهشت ماه سال جاري انجمن ورزشي بيماريهاي خاص تبديل به فدراسيون شده است وفردا با رأي اعضاي مجمع اولين رئيس اين فدراسيون انتخاب مي شود.

کد مطلب 299674

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها