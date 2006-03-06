رييس فدراسيون بيماريهاي خاص فردا انتخاب مي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر"، اين مجمع به رياست مهندس حسام معاون سازمان و رئيس مركزتوسعه ورزش همگاني درمحل آكادمي ملي المپيك برگزار مي شود.
بنابراين گزارش در اين انتخابات فاطمه هاشمي بهرماني سرپرست فعلي فدراسيون بيماريهاي خاص، سيد باقرفاطمي نسب نايب سرپرست فدراسيون بيماريهاي خاص، دكترمحمد جواد كيان پزشك تيمهاي ملي پيوند اعضاء و خداداد الله وردي سرپرست هيات ورزشهاي بيماريهاي خاص استان تهران به عنوان كانديدا حضور دارند.
گفتني است: از 14 ارديبهشت ماه سال جاري انجمن ورزشي بيماريهاي خاص تبديل به فدراسيون شده است وفردا با رأي اعضاي مجمع اولين رئيس اين فدراسيون انتخاب مي شود.
نظر شما