واكنش به پيروزي حماس نشانگر تناقض آمريكا در تعامل واقعي با دموكراسي است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، منوچهر متكي در اين ديدار با اشاره به مذاكرات و رايزنيهاي مستمر بين مقامات دو كشور اظهار داشت: رايزنيهاي مستمر بين مقامات عاليه دو كشور مي تواند زمينه هاي تحرك بخشيدن مناسبات دو كشور را فراهم سازد. ما از استمرار رايزنيهاي دو كشور در تمامي سطوح استقبال مي كنيم و اين رايزنيها مي تواند زمينه هاي بيشتر و نوين همكاريهاي دوجانبه را تسهيل سازد.

وزير امور خارجه كشورمان با تشريح نقش مجلس شوراي اسلامي ايران در تقويت مناسبات دو كشور تصريح كرد : مجلس شوراي اسلامي نقش مهمي در تقويت مناسبات جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي اسلامي داشته و دارد، راهبرد دولت آقاي دكتر احمدي نژاد مبتني بر افزايش ظرفيت هاي همه جانبه با كشورهاي اسلامي و دوست استوار است.

متكي وزير امور خارجه با ارزيابي حجم و تراز تجاري دو كشور، آن را در مرحله اوليه مناسب وليكن كافي ندانست و افزود: اين تراز بايد به ظرفيت هاي متنوعي بين دو كشور ارتقاء يابد و وظيفه كميسيون اقتصادي دو كشور بسيار مهم و سنگين است و گروه دوستي پارلماني دو كشور مي تواند قوه محركه براي اين زمينه ها باشد.

وزير امور خارجه كشورمان با اشاره به مواضع مشترك در برابر چالشهاي فراروي كشورهاي اسلامي در ارتباط با فلسطين، افغانستان، عراق اظهار داشت: منافع و چالشهاي دو كشور در بسياري از زمينه ها مشترك است. ايران و اردن بقيه كشورهاي همجوار با عراق در چند سال گذشته همواره در كمك به مردم عراق و از روند دولت سازي عراق حمايت كرده و اين روند ادامه خواهد يافت و همگي بر وحدت، همبستگي، حمايت از مشاركت فراگير تمامي گروههاي طائفي و ديني در تعيين سرنوشت سياسي خويش تاكيد داشته و داريم.

متكي با تبيين اهداف دشمنان اسلام نسبت به اهانت به پيامبر اسلام و مراقد ائمه اطهار خاطرنشان كرد: اهانت به مقدسات مسلمانان با هدف تفرقه و ايجاد فتنه بين مسلمين صورت مي گيرد و زمينه هاي شكل گيري اين فتنه ها به سبب حضور اشغالگران خارجي بوده و ما معتقديم تعيين جدول زماني خروج اشغالگران مي تواند راه حل اساسي بحران باشد.

وزير امور خارجه كشورمان با اشاره به رويكردهاي متناقض آمريكا و غرب نسبت به مقوله دموكراسي اظهار داشت: واكنش به پيروزي حماس نشانگر تناقض آمريكا در تعامل واقعي با مقوله دموكراسي است، ما در واكنش به اظهارات وزير خارجه آمريكا گفتيم كه بهتر است بودجه 75 ميليون دلاري آمريكا براي شناخت واقعيت هاي جهان بويژه شناسايي ميزان تنفر جهانيان به خصوص مسلمانان نسبت به رويكردهاي غلط آمريكا هزينه گردد تا دولتمردان آمريكا بتوانند در شناسايي واقعيت هاي جهان، اشتباهات خود را جبران سازند.

محمد بني هاني نيز در اين ديدار با اشاره به علايق و پيوندهاي دوستي و محبت بين دو ملت اردن و ايران اظهار داشت: پيوندهاي دوستي دو ملت ريشه در تمدن و فرهنگ دو كشور دارد و ملت و دولت اردن نسبت به تقويت روابط با جمهوري اسلامي ايران تاكيد داشته و دارد.

رئيس گروه دوستي پارلمان اردن با تاكيد بر ضرورت تقويت مناسبات اقتصادي و فرهنگي پارلماني دو كشور اظهار داشت: گروه دوستي پارلمان هاي دو كشور ظرفيت هاي اقتصادي و فرهنگي دو كشور را فراوان دانسته و اردن آمادگي دارد در زمينه هاي ايجاد شركت هاي مشترك، نفت، فسفات، داروسازي با شركتها و تجار ايراني ظرفيتهاي جديد را فراهم سازد و در پارلمان هاي دو كشور سعي داريم تا اين زمينه ها تقويت گردد.

رئيس گروه دوستي اردن افزود: استانداردهاي دوگانه در ارتباط با مسائل جهان به ويژه جهان اسلام در مناطق فلسطين، عراق نگران كننده است و راه مقابله با چالش ناشي از يكجانبه گرايي وحدت و همبستگي كشورهاي اسلامي است و ما اهانت به پيامبر اكرم (ص) و هتك حرمت حرم ائمه اطهار در سامرا را محكوم مي كنيم.

هاني در پايان تصريح كرد: سخنان احمدي نژاد در خصوص هولوكاست به جز حقيقت چيز ديگري نبود و اين حقيقت نگرش برخواسته از قلوب جهانيان و مسلمانان بود.