نيازمند مطالعه عميق در حوزه زيبايي شناسي قرآن هستيم

به گزارش خبرگزاري "مهر"، نشست يك روزه علمي و پژوهشي "زيبايي ‌شناسي قرآن ـ زيبايي ‌شناسي هنرها" با حضور قرآن پژوهان و هنرپژوهان كشور بيست و يكم اسفند ماه در سالن همايش‌هاي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي برگزار مي‌ شود.

حجت‌ الاسلام دكتر محمد تقي سبحاني، معاون پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم و رئيس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي با اعلام اين خبر گفت : مركز مطالعات هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و پژوهشگاه با برگزاري اين نشست علمي و پژوهشي تلاش نموده ‌اند تا انديشوران را به يك بررسي و مطالعه عميق ‌تر در حوزه زيبايي‌شناسي فراخوانند.

وي با اشاره به ابعاد مختلف زيبايي ‌شناسي در حوزه‌ هاي گوناگون حيات انساني ادامه داد: يكي از مهمترين ابعاد زيبايي‌شناسي در حوزه‌هاي معرفتي در فرهنگ اسلامي ما زيبايي‌شناسي قرآني است كه در اين راستا پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي با همكاري مركز مطالعات هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نشستهاي تخصصي در باب زيبايي‌شناسي قرآن را برگزار مي‌كند.

وي گفت: تحقيقات و پژوهشهاي متفاوتي ساليان گذشته در جهان اسلام در اين زمينه صورت گرفته اند ولي اين تحقيقات و پژوهشها به صورت تخصصي و علمي مورد توجه نبوده‌اند و برگزاري اين نشستها مي‌تواند فتح بابي در تخصصي شدن اين موضوع باشد.

حجت‌الاسلام سبحاني ادامه داد: مفاهيمي همچون زيبايي‌شناسي قرآن عمدتاً مفاهيمي بين رشته‌اي هستند كه بايد براي رشد علمي و توسعه اين رشته مطالعاتي فضاي پژوهش و تحقيق را فراهم نمود.

وي افزود: برگزاري چنين نشستهايي از سويي به هنر و مباني زيبايي‌شناسي و از سويي ديگر به كاوشهاي عميق در قرآن و توليد ايده و نظر منجر مي‌شود.

در اين نشست يك روزه آيت ‌الله حائري شيرازي، آيت الله ممدوحي، آيت الله معرفت، خانم دكتر فاطمه طباطبايي، دكتر محمود عباديان و دكتر محمد ضيمران به ايراد سخن مي‌پردازند.