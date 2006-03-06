سر بريده يحيي است
سر بريده ماست
ديروز از موشك كروز ترسيديد
آن بالا خدايي بود
بالاتر از موشك كروز
حالا از آن بالا خيالتان راحت شد
ديروز روبروي پيامبر( ص ) ايستادند
امروز روبروي مهدي هادي ( س )
امروز روبروي مسيح ( ع )
اين قبور متبرك
دوازده قرن است مي درخشد
در قلب اهل شيعه وسنت
و سامرا مي ماند در جايش
و ساخته مي شود زيباتر از قبل
و آنچه پوچ ابن پوچ است تويي
اي بوش ابن ابي
شما با اراده خدا شوخي كرديد
شما سر حسين را دوباره بريديد
شما سكوت كرديد
موساد آمده است
موعود آمده است در حواشي همين شعر و دارد مي نگرد به مسلمين ،
چند روز مي گذرد از واقعه ...
به شاعران فلسطين مي نويسم اين نامه را
سي شعر را كه نوشته ام براي قدس
ضميمه اين نامه مي كنم
آي شاعران فلسطين
حتا به روح مردگان كه شعر مرا خوانده اند
به شاعران تشنه سفر به فرانسه مينويسم
كه در همين تهرانند و
هي براي هم مي زنند و
هي پشت سرهم دروغ مي بافند
اين نامه را به محمد البرادعي هم مي فرستم كه يك مسلمان است و
از بوش هم مي ترسد و
از لندن هم خوشش مي آيد
اين نامه را براي بوش و رايس نمي فرستم
آنان كوچكند و سي سال ديگر
به سرنوشت يزيد دچار مي شوند
بچه هاي آمريكايي حتي نمي دانند
كه نام اين زوج نگون بخت چه بوده است
اين نامه را به درويش مي نويسم كه شاعر است
به روح نزار قباني
براي خشم خوشههايش صلوات هم مي فرستم و
رونوشت مي زنم به روح هايي كه جوانمردند
ـ براي معين بسيسو هم آن سي شعر را مي فرستم ـ
دعوت مي كنم زرتشت را و تمام موبدان را
كه گرد آتشكده ها مي چرخيدند و معبدي داشتند
كه گرد حريم حرم بگردند و
با من در سامرا به چرخ در آيند !
حرم ، حريم دل ماست
يك پرده سمت پنجره بهشت است
كه پرده درآن دارند پرده دري مي كنند و
از قرآن يك صفحه كنده مي شود و
صالح به سوي قوم خويش مي آيد
با شتري كه اين سلفي هايش كشتند
به اين شتر نزديك نشويد
محبوب آل الله است اين حرم !
براي ابومسلم نامه نوشتم
به بابك خرمدين ايميل زدم كه بيايد
در اعتراض به اين جنايت
و آمدند .
صالح فرياد مي زند كه اين شتر را نكشيد و
ابومسلم بايد به داد اين همه تنهايي برسد
و اين ابومسلم كه مي گويم
از اين مسلمانان كه پول مي گيرند از رايس
از اين شاعران مسلمان
كه چرخ مي زنند دور سفارتخانه فرانسه
صد بار بهتر است
هورا به فرخي كه شرف دارد برآقاي سين عين
موعود آمده است
فقط مانده ام كه نسل اين آدمهاي ابتر از كجا پيدا شد
آن قوم تكثير نشد و نميشود
اين آدم ها بايد ماشينهاي آهني غرب باشند
با شناسنامه جعلي
اين شاعران كه ساكتند
قورباغه هاي ابوسفيانند
من مانده ام با سي شعر براي قدس
و دعوت نامه اي براي تمام شاعران جهان
من مانده ام با روضه اي كه مانده روي زبانم
ياس كبود!
دنبال قبر تو هم مي گردند
چه خوب شد كه قبر تو پنهان است
آنان موريانه اند و من روضه اي غريبانه مي خوانم
و سامرا از قدس كمتر نبود
و سامري ها
در سامرا چقدر زيادند
پيراهن يوسف است حرم
برادرانش قبا كردند و
يعقوب گريه مي كند تا هنوز
سه روز گذشت و بوي شعر نمي شنوم از كنعان
از تهران
نارنجكي به دهان مي بندم
نارنجكي به شعر...
* علي رضا قزوه
اين سر بريده كه افتاده است در كربلاي سامرا
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