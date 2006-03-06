



سر بريده يحيي است

سر بريده ماست

ديروز از موشك كروز ترسيديد

آن بالا خدايي بود

بالاتر از موشك كروز

حالا از آن بالا خيالتان راحت شد





ديروز روبروي پيامبر( ص ) ايستادند

امروز روبروي مهدي هادي ( س )

امروز روبروي مسيح ( ع )

اين قبور متبرك

دوازده قرن است مي ‌درخشد

در قلب اهل شيعه وسنت

و سامرا مي ‌ماند در جايش

و ساخته مي ‌شود زيباتر از قبل

و آنچه پوچ ابن پوچ است تويي

اي بوش ابن ابي

شما با اراده خدا شوخي كرديد

شما سر حسين را دوباره بريديد

شما سكوت كرديد

موساد آمده است

موعود آمده است در حواشي همين شعر و دارد مي نگرد به مسلمين ،

چند روز مي ‌گذرد از واقعه ...





به شاعران فلسطين مي ‌نويسم اين نامه را

سي شعر را كه نوشته‌ ام براي قدس

ضميمه اين نامه مي ‌كنم

آي شاعران فلسطين

حتا به روح مردگان كه شعر مرا خوانده ‌اند

به شاعران تشنه سفر به فرانسه مي‌نويسم

كه در همين تهرانند و

هي براي هم مي زنند و

هي پشت سرهم دروغ مي بافند

اين نامه را به محمد البرادعي هم مي ‌فرستم كه يك مسلمان است و

از بوش هم مي ‌ترسد و

از لندن هم خوشش مي ‌آيد











اين نامه را براي بوش و رايس نمي ‌فرستم

آنان كوچكند و سي سال ديگر

به سرنوشت يزيد دچار مي ‌شوند

بچه‌ هاي آمريكايي حتي نمي ‌دانند

كه نام اين زوج نگون بخت چه بوده است

اين نامه را به درويش مي نويسم كه شاعر است

به روح نزار قباني

براي خشم خوشه‌هايش صلوات هم مي فرستم و

رونوشت مي زنم به روح هايي كه جوانمردند

ـ براي معين بسيسو هم آن سي شعر را مي فرستم ـ

دعوت مي كنم زرتشت را و تمام موبدان را

كه گرد آتشكده ها مي چرخيدند و معبدي داشتند

كه گرد حريم حرم بگردند و

با من در سامرا به چرخ در آيند !





حرم ، حريم دل ماست

يك پرده سمت پنجره بهشت است

كه پرده درآن دارند پرده ‌دري مي كنند و

از قرآن يك صفحه كنده مي ‌شود و

صالح به سوي قوم خويش مي آيد

با شتري كه اين سلفي ‌هايش كشتند

به اين شتر نزديك نشويد

محبوب آل الله است اين حرم !

براي ابومسلم نامه نوشتم

به بابك خرمدين ايميل زدم كه بيايد

در اعتراض به اين جنايت

و آمدند .





صالح فرياد مي ‌زند كه اين شتر را نكشيد و

ابومسلم بايد به داد اين همه تنهايي برسد

و اين ابومسلم كه مي ‌گويم

از اين مسلمانان كه پول مي ‌گيرند از رايس

از اين شاعران مسلمان

كه چرخ مي ‌زنند دور سفارتخانه فرانسه

صد بار بهتر است

هورا به فرخي كه شرف دارد برآقاي سين عين

موعود آمده است

فقط مانده‌ ام كه نسل اين آدم‌هاي ابتر از كجا پيدا شد

آن قوم تكثير نشد و نمي‌شود

اين آدم ‌ها بايد ماشينهاي آهني غرب باشند

با شناسنامه جعلي





اين شاعران كه ساكتند

قورباغه هاي ابوسفيانند

من مانده ‌ام با سي شعر براي قدس

و دعوت نامه‌ اي براي تمام شاعران جهان

من مانده ‌ام با روضه ‌اي كه مانده روي زبانم





ياس كبود!

دنبال قبر تو هم مي گردند

چه خوب شد كه قبر تو پنهان است

آنان موريانه اند و من روضه اي غريبانه مي خوانم

و سامرا از قدس كمتر نبود

و سامري ها

در سامرا چقدر زيادند

پيراهن يوسف است حرم

برادرانش قبا كردند و

يعقوب گريه مي كند تا هنوز

سه روز گذشت و بوي شعر نمي ‌شنوم از كنعان

از تهران

نارنجكي به دهان مي ‌بندم

نارنجكي به شعر...







* علي رضا قزوه

سر بريده يحيي استسر بريده ماستديروز از موشك كروز ترسيديدآن بالا خدايي بودبالاتر از موشك كروزحالا از آن بالا خيالتان راحت شدديروز روبروي پيامبر( ص ) ايستادندامروز روبروي مهدي هادي ( س )امروز روبروي مسيح ( ع )اين قبور متبركدوازده قرن است مي ‌درخشددر قلب اهل شيعه وسنتو سامرا مي ‌ماند در جايشو ساخته مي ‌شود زيباتر از قبلو آنچه پوچ ابن پوچ است تويياي بوش ابن ابيشما با اراده خدا شوخي كرديدشما سر حسين را دوباره بريديدشما سكوت كرديدموساد آمده استموعود آمده است در حواشي همين شعر و دارد مي نگرد به مسلمين ،چند روز مي ‌گذرد از واقعه ...به شاعران فلسطين مي ‌نويسم اين نامه راسي شعر را كه نوشته‌ ام براي قدسضميمه اين نامه مي ‌كنمآي شاعران فلسطينحتا به روح مردگان كه شعر مرا خوانده ‌اندبه شاعران تشنه سفر به فرانسه مي‌نويسمكه در همين تهرانند وهي براي هم مي زنند وهي پشت سرهم دروغ مي بافنداين نامه را به محمد البرادعي هم مي ‌فرستم كه يك مسلمان است واز بوش هم مي ‌ترسد واز لندن هم خوشش مي ‌آيداين نامه را براي بوش و رايس نمي ‌فرستمآنان كوچكند و سي سال ديگربه سرنوشت يزيد دچار مي ‌شوندبچه‌ هاي آمريكايي حتي نمي ‌دانندكه نام اين زوج نگون بخت چه بوده استاين نامه را به درويش مي نويسم كه شاعر استبه روح نزار قبانيبراي خشم خوشه‌هايش صلوات هم مي فرستم ورونوشت مي زنم به روح هايي كه جوانمردندـ براي معين بسيسو هم آن سي شعر را مي فرستم ـدعوت مي كنم زرتشت را و تمام موبدان راكه گرد آتشكده ها مي چرخيدند و معبدي داشتندكه گرد حريم حرم بگردند وبا من در سامرا به چرخ در آيند !حرم ، حريم دل ماستيك پرده سمت پنجره بهشت استكه پرده درآن دارند پرده ‌دري مي كنند واز قرآن يك صفحه كنده مي ‌شود وصالح به سوي قوم خويش مي آيدبا شتري كه اين سلفي ‌هايش كشتندبه اين شتر نزديك نشويدمحبوب آل الله است اين حرم !براي ابومسلم نامه نوشتمبه بابك خرمدين ايميل زدم كه بيايددر اعتراض به اين جنايتو آمدند .صالح فرياد مي ‌زند كه اين شتر را نكشيد وابومسلم بايد به داد اين همه تنهايي برسدو اين ابومسلم كه مي ‌گويماز اين مسلمانان كه پول مي ‌گيرند از رايساز اين شاعران مسلمانكه چرخ مي ‌زنند دور سفارتخانه فرانسهصد بار بهتر استهورا به فرخي كه شرف دارد برآقاي سين عينموعود آمده استفقط مانده‌ ام كه نسل اين آدم‌هاي ابتر از كجا پيدا شدآن قوم تكثير نشد و نمي‌شوداين آدم ‌ها بايد ماشينهاي آهني غرب باشندبا شناسنامه جعلياين شاعران كه ساكتندقورباغه هاي ابوسفيانندمن مانده ‌ام با سي شعر براي قدسو دعوت نامه‌ اي براي تمام شاعران جهانمن مانده ‌ام با روضه ‌اي كه مانده روي زبانمياس كبود!دنبال قبر تو هم مي گردندچه خوب شد كه قبر تو پنهان استآنان موريانه اند و من روضه اي غريبانه مي خوانمو سامرا از قدس كمتر نبودو سامري هادر سامرا چقدر زيادندپيراهن يوسف است حرمبرادرانش قبا كردند ويعقوب گريه مي كند تا هنوزسه روز گذشت و بوي شعر نمي ‌شنوم از كنعاناز تهراننارنجكي به دهان مي ‌بندمنارنجكي به شعر...* علي رضا قزوه