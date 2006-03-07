به گز ارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت بازرگاني، مسعود مير كاظمي وزير بازرگاني در اين ديدار مردمي كه هر هفته در اجراي سياست‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران مبني بر حل مشكلات عموم مردم برگزارمي شود، از نزديك در جريان نارسائي‌ها و مشكلات صفوف توليدي، توزيعي، اتحاديه هاي صنفي و نيز افراد حقيقي قرار گرفت.

در اين ديدار مردمي كه روز پنجشنبه 11 اسفند ماه جاري برگزار شد، نمايندگان مجمع امور صنفي شهرستان بم، سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور، اتحاديه مرغداران و توليد كنندگان مرغ، جمعي از صادركنندگان غير نفتي و افراد حقيقي ضمن ملاقات با وزير بازرگاني به طرح مشكلات خود پرداختند و وزير بازرگاني جهت رفع اين مشكلات دستورات مقتضي صادر كرد.

وزير بازرگاني كشورمان پنجشنبهها ملاقات عمومي داشته و مردم، انجمن ها و اتحاديه هاي توليدي و توزيعي مي توانند از طريق تماس با تماس 88896465 ، 88896466 و نمابر 88869467دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت بازرگاني ضمن طرح موضوع، تقاضاي وقت ملاقات با وزير بازرگاني را نمايند كه پس از هماهنگي هاي لازم امكان اين ملاقات فراهم خواهد شد.