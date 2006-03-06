كانون بازنشستگان سپاه پاسداران در غرب استان تهران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار "مهر" از كرج ، مدير عامل كانون بازنشستگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مراسم افتتاحيه اين مراسم گفت: خدمت رساني به بازنشستگان در هر مكاني كه خدمت كرده باشند جزو وظايف مسئولان است و ارائه خدمت به اين قشر ارزش نهادن به دوران خدمت آنهاست.

سردار قمي افزود: بازنشستگان سپاه به دليل دوران پرتلاطمي كه در دوران دفاع مقدس و نيز سالهاي اوليه انقلاب طي كردند روزهاي شيرين اما دشواري را گذراندند و امروز بيش از هر چيز نيازمند خدمتگزاري هستند.

وي خاطرنشان كرد: با افتتاح اين كانون بازنشستگان سپاه در شهرستانهاي غرب استان تهران از مراجعات مكرر به تهران بي نياز شده و امورات آنها در كرج انجام خواهد شد.

سردار قمي اظهار اميدواري كرد با افتتاح اين كانون امكان تعامل با بازنشستگان و استفاده از تجربيات ارزشمند آنها بيش از پيش فراهم شود.

در اين مراسم سرهنگي علي رضاقلي به عنوان مدير كانون بازنشستگان غرب استان تهران معرفي شد.

بازنشستگان سپاه در غرب استان تهران براي انجام امور خود ،مي توانند همه روزه در ساعات اداري به محل كانون واقع در كوي كارمندان جنوبي ، خيابان ولي عصر 4 ، جنب مدرسه شهيد نامجو مراجعه كنند.