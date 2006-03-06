موفقيت تلخ و شيرين براي فيلمنامه نويس كوهستان بروكبك

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اوسانا كه براي تهيه فيلم " كوهستان بروكبك " نامزد دريافت اسكاربهترين فيلم شده بود موفقيتش در رشته بهترين فيلمنامه را تلخ وشيرين دانست.



مك مورتي نيزازشكست فيلم " كوهستان بروكبك " دررشته بهترين فيلم اظهارناراحتي وعنوان كرد كه مدت زمان 9 سال به طول انجاميد تا فيلم مهمان سالنهاي سينما شود.



فيلمنامه نويس برگزيده اسكار رسالت هنر را فرستادن نور به تاريكي قلب انسانها دانست واز كساني كه به ايده ولي اطمينان كرده و موجبات ساخت اين فيلم را فراهم كردند ، تشكر كرد."





وي در ادامه صحبتهايش ازآنگ لي ، كارگردان اين فيلم تشكر كرد و درنهايت به اين نكته اشاره كرد كه " كوهستان بروكبك " درابتدا يك كتاب بوده كه به فيلم تبديل شده واز تمامي كساني كه اين كتاب را از مرحله پيش نويس تا پيش خوان كتاب فروشي ها همراهي كرده اند ، تشكر كرد.

ازديگر افرادي كه از ناكامي " كوهستان بروكبك " درسايررشته ها ناراحت شده بود مي توان به آنگ لي اشاره كرد. او گفت :" صادقانه بگويم شوكه شدم .ازاينكه هيث لجر هم نتوانست تنديس را بدست آورد ناراحت هستم. بازي او شگفت انگيز بود وبي ترديد در ذهن مخاطبان برجاي مي ماند."