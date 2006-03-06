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۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۲۵

اسكار هفتاد و هشتم - 13

موفقيت تلخ و شيرين براي فيلمنامه نويس كوهستان بروكبك

موفقيت تلخ و شيرين براي فيلمنامه نويس كوهستان بروكبك

"ديانا اوسانا" و "لري مك مورتري" به رغم كسب تنديس اسكار بهترين فيلمنامه اقتباسي درمراسم اسكار، همچنان غمگين بودند.

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اوسانا كه براي تهيه فيلم " كوهستان بروكبك " نامزد دريافت اسكاربهترين فيلم شده بود موفقيتش در رشته بهترين فيلمنامه را تلخ وشيرين دانست.

مك مورتي نيزازشكست فيلم " كوهستان بروكبك " دررشته بهترين فيلم اظهارناراحتي وعنوان كرد كه مدت زمان 9 سال به طول انجاميد تا فيلم مهمان سالنهاي سينما شود.

فيلمنامه نويس برگزيده اسكار رسالت  هنر را فرستادن نور به تاريكي قلب انسانها دانست واز كساني كه به ايده ولي اطمينان كرده و موجبات ساخت اين فيلم را فراهم كردند ، تشكر كرد."

وي در ادامه صحبتهايش ازآنگ لي ، كارگردان اين فيلم تشكر كرد و درنهايت به اين نكته اشاره كرد كه " كوهستان بروكبك " درابتدا يك كتاب بوده كه به فيلم تبديل شده واز تمامي كساني كه اين كتاب را از مرحله پيش نويس تا پيش خوان كتاب فروشي ها همراهي كرده اند ، تشكر كرد.

ازديگر افرادي كه از ناكامي " كوهستان بروكبك " درسايررشته ها ناراحت شده بود مي توان به آنگ لي اشاره كرد. او گفت :" صادقانه بگويم شوكه شدم .ازاينكه هيث لجر هم نتوانست تنديس را بدست آورد ناراحت هستم. بازي او شگفت انگيز بود وبي ترديد در ذهن مخاطبان برجاي مي ماند."

 

کد مطلب 299697

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