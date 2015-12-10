طرح تربیت پرستار بیمارستانی لغو شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، در این بیانیه آمده است: رشته پرستاری در تاریخ تحول خود در دنیا و ایران همواره در مسیر تعالی و افزایش نقش های خود در نظام سلامت حرکت کرده است. یکی از این پیشرفت ها تبدیل این رشته مهم و خطیر به یک رشته دانشگاهی بوده که بیش از یک قرن از آن می گذرد. تمام شواهد معتبر مکررا نشان داده اند که توسعه و ارتقای پرستاری قویا با افزایش کارایی نظام سلامت در دستیابی به اهدافش همراه است.

در این بیانیه عنوان شده است: صدور آیین نامه «استفاده از ظرفیت بیمارستان های دولتی و خصوصی در تربیت کارشناس پرستاری» به شماره ۸۷۰/۵۰۰ در تاریخ بیستم آبان ۹۴ توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت که طبق مفاد آن بیمارستان های دولتی و خصوصی می توانند به پذیرش و آموزش دانشجوی پرستاری در مقطع کارشناسی بپردازند به معنی آن است برخلاف همه رشته های دیگر علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی، نهادی غیر آموزشی یعنی بیمارستان مسئولیت پذیرش و آموزش دانشجو در مقطع کارشناسی را پیدا می کند.

این آیین نامه که بدون نظرخواهی و توجه به نظرات کارشناسی جامعه فرهیخته پرستاری از جمله دانشکده های پرستاری، اعضای هیئت علمی، اعضای بورد پرستاری و سازمان نظام پرستاری طراحی و ابلاغ شده است، برگشتی چند ده ساله به عقب در حوزه پرستاری است که نظام سلامت را با چالش های جدی مواجه کرده و خواهد کرد.

دو دلیل توجیهی ذکر شده در این آئین نامه شامل «کمبود شدید نیروی پرستاری» و «بهره برداری از امکانات گسترده بیمارستان ها برای آموزش پرستار»، مستند و منطقی نیست. کمبود نیروی پرستری در نظام سلامت از جمله بیمارستان ها مربوط به عدم استخدام و بکارگیری پرستار بوده و شاهد معتبر حاکی از وجود تعداد قابل توجهی پرستار آماده بکار است که فرصت استخدام ندارند. همچینین امکانات بیمارستان ها در حال حاضر برای آموزش بالینی دانشجویان پرستاری موجود، مورد استفاده قرار می گیرد و البته می تواند توسعه یابد.

دغدغه جدی همه مراجع پرستاری کشور، تهدید سلامت جامعه به خاطر تضعیف صلاحیت بالینی چنین دانش آموختگانی است. همچنین قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی ترین مراجع قانونگذار و سیاستگذار در حوزه آموزش عالی، با این آئین نامه نقض شده است و بیمارستان های کوچک و بزرگ خصوصی و دولتی به یک موسسه آموزش عالی انتفاعی فاقد صلاحیت تبدیل شده است. برخی اشارات این آئین نامه مبنی بر نظارت و مسئولیت دانشکده های پرستاری بر این دوره، براساس واقعیت های مسجل و شرایط دانشکده های پرستاری به هیچ وجه قابلیت اجرایی نداشته و صوری به نظر می رسد هرچند حتی با وجود اجرا هم مشکل را حل نمی کند. اینکه نقش بیمارستان ها از یک محیط آموزشی به یک متولی آموزشی تبدیل شود آن هم در رشته مهم و حساس پرستاری و چنین تبدیل نقشی فقط در مورد این رشته انجام شود، با ابهام گسترده جامعه بزرگ پرستاری همراه است و مخالفت گسترده اساتید، دانشجویان و پرستاران بالینی با این آئین نامه نشان دهنده اشکالات ماهوی این آئین نامه است.

شورای عالی سازمان نظام پرستاری به نمایندگی از جامعه بزرگ پرستاری کشور، طبق بندهای یک تا سه ماده دو اهداف سازمان مبنی بر تلاش در جهت رشد و تعالی حرفه پرستاری، تلاش برای حفظ حقوق پرستاران و مردم در قبال خدمات پرستاری و کوشش برای برقراری، حفظ و حمایت از حقوق مادی، معنوی و صنفی پرستاران، ضمن اعلام مخالفت شدید با این آئین نامه، خواهان لغو فوری آن است. این آمادگی وجود دارد که طرح جامع آموزش پرستاری به منظور تامین همه نیازهای واقعی نظام سلامت به نیروی پرستاری با نظرات تخصصی صاحبنظران فرهیخته پرستاری تهیه و ارائه شود. از وزارت بهداشت انتظار می رود طراحی برنامه های مرتبط با حوزه پرستاری را به صاحبان دلسوز آن بسپارد که تجربه نشان داده است این کار به نفع نظام سلامت کشور است.