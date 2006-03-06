آزادي اسيران فلسطيني در راس اولويت دولت آينده قرار دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،" اسماعيل هنيه" درجريان اعتصاب خانواده هاي اسيران فلسطيني دربند اسرائيل در مقابل مقر كميته صليب سرخ در غزه گفت : ما امروز به اينجا آمده ايم تا پيام واضح و روشن را به شما بدهيم واينكه موضوع آزاد سازي اسيران مرد و زن فلسطيني در بند اشغالگران صهيونيست در راس اولويت هاي دولت آينده فلسطين قرار دارد و ما درسياست داخلي و خارجي در اين زمينه تلاش مي كنيم .

هنيه افزود: موضوع آزادي اسيران دردرجه اول موضوع ملي است و ما تمام محافل عربي و اسلامي و جامعه بين المللي را مسئول مي دانيم و روي اين موضوع در نشست اتحاديه عرب در سودان تمركز خواهيم كرد.

مامور تشكيل كابينه تشكيلات خودگردان فلسطين خطاب به اعتصاب كنندگان گفت : به طور كلي نمي توان روي اين موضوع افراط كرد ولي ما در اين راه با شما هستيم تا خداوند تمام قيد و بندها را بردارد و همه اسيران را صحيح و سالم به آغوش خانوادشان برگردند .

وي افزود :ما به شما مي گوييم كه مسئله آزادي اسيران زن و مرد فلسطيني در بند درراس اولويت هاي دولت آينده فلسطين خواهد بود.

درهمين حال "محمود الزهار" رئيس فراكسيون جنبش فتح در مجلس قانونگذاري فلسطين گفت : امروز دراولين جلسه عادي مجلس جديد ما با پروردگارخود و ملت و اسيران قهرمان پيمان مي بنيدم كه كه هميشه شما در راي اولويت قراردهيم وبا تمام وسائل براي آزادي شما تلاش كنيم .

وي افزود: ما به برادران و خواهان قهرمان اسيرخود مي گوييم كه اين دوره شاهد آزادي گسترده باشيم وما تمام تلاش خود را بكار خواهيم بست و براي آزادي اسيران با تمام طرفهاي بين المللي تماس خواهيم گرفت .

درحال حاضر رژيم اشغالگر قدس بيش از 8 هزار فلسطيني بي گناه را در زندان هاي مخوف خود نگه داشته است و از آزادي آنها خودداري مي كند .