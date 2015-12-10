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۱۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۸

رییس پلیس راه استان البرز:

محدودیت‌های محور کرج - چالوس اعلام شد

محدودیت‌های محور کرج - چالوس اعلام شد

کرج - رییس پلیس راه استان البرز محدودیت های محور کرج - چالوس را برای روزهای جمعه و شنبه اعلام کرد.

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: تردد انواع خودرو از ساعت ۱۴ روز جمعه ۲۰ آذرماه تا ساعت ۲۴ همان روز از میدان امیرکبیر تا دهانه جنوبی تونل کندوان به منظور تخلیه بار ترافیک ممنوع است.

وی در ادامه گفت: اگر حجم بار ترافیک محور در روز جمعه بالا نباشد شروع اعمال محدودیت ها از ساعت ۱۶ خواهد بود.

اکبری بیان کرد: تردد انواع خودرو از ساعت ۱۳ روز شنبه ۲۱ آذرماه از سمت کرج به سمت مرزن آباد یکطرفه می شود و از ساعت ۱۸ همان روز تا ساعت ۲۴ از ۱۵ کیلومتری جنوب محور به سمت مرزن آباد ممنوع خواهد بود.

ترافیک در محور کرج - چالوس نیمه سنگین است

رییس پلیس راه استان البرز در ادامه ترافیک در محور کرج - چالوس را نیمه سنگین اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ترافیک در آزادراه کرج - قزوین عادی و روان است.

اکبری در پایان از همه رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همچنین حفظ آرامش، سفری ایمن را برای خود وخانواده اشان رقم بزند.

کد مطلب 2997034

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