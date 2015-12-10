به گزارش خبرنگار مهر، خسرو امیدوار پیش از ظهر پنج شنبه در جمع مربیان مهدهای کودک به ضرورت توجه مربیان و مدیران مهدها به اختلالات رشد در کودکان تاکید کرد.

وی افزود: از جمله کاهش رشد عادی و استاندارد، تغذیه نامناسب و دریافت نامناسب و ناکافی مواد غذایی و اضافه وزن و چاقی از این گروه اختلالات است که در بین کودکان مشاهده می شود.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد: بر اساس این تفاهم نامه ارتقای وضعیت رشد کودکان در مهدهای شهری و روستایی پایش خواهد شد.

امیدوار با اذعان به ارتباط مستمر مربیان مهدها با کودکان اضافه کرد: در قالب یک طرح عملیاتی وضعیت رشد کودکان با شاخص های تن سنجی اندازه گیری شده و اختلافات احصا می شود.

وی تاکید کرد: برای اجرای این مهم تمامی مهدهای کودک به تجهیزاتی از جمله قدسنج، ترازو و وزنه مجهز می شوند و علاوه بر این مربیان و مدیران مهدها نیز در خصوص نحوه اندازه گیری این شاخص ها آموزش های لازم را در دوره های آموزشی دریافت خواهند کرد.

به گفته معاون امور اجتماعی بهزیستی استان قرار است در دوره های آموزشی تن سنجی و نرم افزار آنترو و آنتروپلاس که توسط سازمان جهانی بهداشت تهیه شده است، آموزش داده شود.

وی افزود: مربیان و مدیران مهرها دو شاخص تن سنجی و قد و وزن را در فواصل یک ماه اندازه گیری کرده و به صورت فصلی به مراکز بهداشت ارسال می کنند و با مقایسه استانداردها موارد مشکوک را به مراکز بهداشت ارجاع می دهند.